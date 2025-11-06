Juárez vs Tigres femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la ida de los Cuartos de Final

Duelo de poder en la frontera FC Juárez Femenil recibe a Tigres en los cuartos de final de la Liga MX Femenil, las Bravas buscarán romper los pronósticos.

El Club Juárez femenil se enfrenta los tigres como parte en los cuartos de final, de ida, este viernes 6 de noviembre, ¿A qué hora podrás disfrutar el partido, completamente en vivo?, acá te decimos.

El FC Juárez femenil se encuentra en desventaja frente a las felinas en el partido de cuartos de final, que se llevara cabo en el estadio Olímpico Benito Juárez, como parte de la liguilla 2025 MX femenil. Las felinas son favoritas, por lo que las locales intentaran romper los pronósticos.

¿A qué hora se disputará el encuentro entre las felinas vs las bravas de Juárez?

Inician los cuartos de final de la liga MX femenil, y ambos clubes preparan sus mejores cartas para acceder a la siguiente clasificación, en el partido que se llevara a cabo este 6 de noviembre en Chihuahua.

El encuentro entre el equipo del Fútbol Tigres Femenil vs las bravas de Juárez, se llevara a cabo este este jueves 6 de noviembre a las 6:30 pm, en el estadio Olímpico Benito Juárez

¿Dónde ver el partido de vs Juárez, de la liga Femenil?

La transmisión del equipo liderado por Óscar Fernández Novillo, que juega en casa en el partido de cuartos de final de ida frente al conjunto de las Amazonas, será a través de Fox Sports. También podrás disfrutar del encuentro vía streaming por Tubi.

El equipo de las felinas llega con una posición privilegiada al partido, con un historial favorable de 9-2 frente al equipo de Juárez, por lo que veremos cuál será el resultado de este encuentro que promete estar lleno de emoción desde Chihuahua

3