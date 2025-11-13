Carlos Alcaraz se impone a Musetti y avanza como líder a semifinales en Turín

EL NÚMERO UNO Con este triunfo, Alcaraz firmó pleno de victorias en la fase de grupos y alcanzó las 70 victorias en la temporada. (ALESSANDRO DI MARCO/EFE)

Carlos Alcaraz saltó a la pista del Inalpi Arena con dos metas claras: ser primero de grupo y cerrar el año como número 1 del mundo. Ambas las consiguió con autoridad tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en menos de hora y media de juego.

El español, ganador de Roland Garros y del US Open en esta temporada, evitó así un cruce anticipado con Jannik Sinner, al que solo podría enfrentar en una hipotética final de las Finales ATP.

MUSETTI, SIN OPCIONES ANTE EL MEJOR ALCARAZ

El italiano, que ingresó al cuadro como reserva por la lesión de Novak Djokovic, peleó con el apoyo de la grada, pero se topó con un Alcaraz imparable. Tras un primer set equilibrado, el murciano quebró en el momento clave (5-4) y sentenció el parcial.

En el segundo set, la historia fue distinta: Alcaraz aceleró y dominó de principio a fin, pasando del 3-1 al 5-1 en un abrir y cerrar de ojos. Con su servicio, cerró el 6-1 definitivo en la tercera bola de partido.

PLENO Y RÉCORD EN LA COPA DE MAESTROS

Con este triunfo, Alcaraz firmó pleno de victorias en la fase de grupos y alcanzó las 70 victorias en la temporada, consolidando su dominio en el circuito. Ahora, busca el “doctorado” como Maestro en Turín.