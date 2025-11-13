Copa Mundial FIDE 2025 (2)

. .

Las sorpresas llegaron a un ritmo vertiginoso para la tercera ronda de la Copa del Mundo FIDE 2025. Varios grandes maestros con rating superior a 2700 fueron eliminados tras la segunda partida clásica: el campeón del mundo, Gukesh (Ind), quien baja al décimo lugar en el ranking internacional. Nos muestra, al igual que le sucedió a Ding Liren, lo difícil que es mantenerse en la cima.

También se ha eliminado uno de los grandes favoritos: Anish Giri (Hol). Sin embargo, él ya estaba clasificado para los matches de candidatos, al igual que Gukesh. Al carecer de motivación extra, parece que no dieron el 100 %.

GALAVIZ, ELIMINADO

Otros jugadores sobresalientes como Abdusattorov (Uzb), Mamedyarov (Aze), Fedoseev (Slo) y Nepomniachtchi (Fide) y Wesley So (USA) también salieron ya del evento. El mexicano Sion Galaviz fue eliminado en la primera ronda en las partidas de desempate después de desperdiciar una posición claramente ventajosa, como vimos la semana pasada.

Una de las partidas más emocionantes se presentó en la segunda ronda:

HARIKRISHNA – NESTEROV

DEFENSA PETROV

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.dxe5 (Una variante secundaria muy aguda, que vale la pena estudiar a fondo para estar mejor preparado que el rival. ¿Tendrá éxito el jugador indio? Tras Anand fue el segundo mejor jugador de la India durante varios años)

4….Ac5 (Tomando al toro por los cuernos. Mucho más tranquilo es 4….d5. Se supone entonces que ambos jugadores saben lo que hacen y todo depende de cuán fresca tengan la preparación o cuánto hayan interiorizado realmente la posición)

5.Dd5 (Se supone que hay que jugar 5. Ac4, pero como la jugada del texto no pone en riesgo la partida, bien estudiada vale la pena arriesgarse)

5….Axf2+ 6.Re2 f5 7.Cc3 c6

8.Cxe4! (Espectacular y correcto)

8….cxd5 9.Cd6+ Rf8 10.Rxf2 Cc6 11.Ae3! (El único movimiento válido.

Ahora Nesterov pensó casi 15 minutos, claro indicio de que ya no conocía la variante. Un éxito del trabajo del indio, porque los errores no tardan en aparecer)

11….d4 (Pierde la pequeña ventaja que tenía. Hay que jugar 11….Dc7 12. Cb5 Da5 13.Ad3 d6 pero es muy difícil descubrirlo en el tablero)

12.Af4 Db6? Un desacierto del cual no hay retorno. Será interesante ver cómo las blancas activan sus torres para llegar al rey negro)

13.Ad3 Ce7? (Después de 13….h6! 14.h4 Cb4 15.Ac4 h5 16.Tad1 Th6! 17.Axh6 gxh6 18.Rg3 Cc6 19.Thf1 Cxe5 20.Cxe5 Dxd6 21.Txf5+ tenemos la respuesta y las blancas ganar)

14.Ad2 Cd5 15.Axf5 Ce3 16.Ad3 Re7 17.The1 Tf8 18.Txe3 dxe3+ 19.Axe3 Txf3+ 20.Rxf3 Dxb2 21.Ag5+ Re6 22.Te1 (Todavía mejor es 22. Ac4+ Rxe5 23.Td1 Dc3+ 24.Rg4 y la amenaza 25.Cf7+ seguido de Ad5 mate es decisiva)

22….b5 23.Af5+ Rd5 24.Ae4+ Re6 25.Axa8 (No es que sirviera de mucho la torre, pero las blancas se aseguran una ventaja material incontestable)

25….Dc3+ 26.Te3 Dxc2 27.Ae4 Dd1+ 28.Rg3 Dh5 29.h4 1–0