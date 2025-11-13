Cruz Azul vs Tigres ¿Dónde y a qué hora ver la Semifinal de ida Liga MX Femenil?

A un paso más cerca del final del torneo Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, este 13 de noviembre se disputará el partido de semifinal de ida entre Cruz Azul, que recibe a las Amazonas de Tigres; el partido promete ser 90 minutos llenos de emociones para ambos equipos.

Mientras la máquina cementera busca dar grandes sorpresas en la Liguilla, la escuadra de Tigres quiere demostrar por qué se encuentra coronando la tabla de la Liga MX. Ambos elementos de rivalidad y demostración hacen que este duelo se convierta en un atractivo del final del toreo, así que no te pierdas horarios y lugares donde podrás disfrutar del desenlace rumbo a la semifinal Apertura 2025.

¿Cómo se encuentran preparados Cruz Azul y Tigres Femenil?

A pesar de no haber quedado en los primeros lugares de la tabla, el Cruz Azul demostró autoridad en su último encuentro con Pachuca, donde goleó 5-0, llevándose el pase a la semifinal de la Apertura 2025, eliminando a las recientes campeonas de la Liga MX. Ahora el equipo celeste tiene un nuevo reto, nada sencillo frente a las Amazonas que quieren ampliar más su ventaja como las más ganadoras del futbol mexicano.

Por otra parte, Tigres no tuvo una presentación tan dominante en los cuartos de final, pues culminaron como líderes del Apertura 2025 al obtener 1-0 contra las Bravas de Juárez.

¿Dónde y a qué hora juega Cruz Azul vs. Tigres Femenil?

El partido se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Podrás seguir la transmisión a través del canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil o por VIX.

¿Cuál es el pronóstico de Cruz Azul vs. Tigres?

Después de los últimos resultados de los partidos de ambos equipos, se prevé que el Cruz Azul tendría más ventaja sobre las Amazonas, mientras que un empate no descarta aún más oportunidad para ambos equipos que una victoria para Tigres, pues el partido contra las Bravas ha dejado bajas expectativas para el equipo de Tigres.