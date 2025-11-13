Liga MX Femenil: Partidos, fechas y horarios de las semifinales de ida | Apertura 2025

Semifinales Liga MX Femenil Cruz Azul, Tigres, Chivas y América arrancarán sus series de semifinal en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil este jueves 13 de noviembre.

El camino rumbo al título del futbol mexicano femenil continúa el día de hoy con los primeros partidos de semifinal. Un nuevo Clásico Nacional entre América y Chivas aparece como el ”platillo principal" en un nuevo capítulo de esta rivalidad entre campeonas. En frente, Cruz Azul busca escribir historia en un partido inédito y con su objetivo de disputar la primera final de su historia.

Ya sólo quedan cuatro en la carrera por el campeonato de Liga MX Femenil. Las campeonas, Pachuca, quedaron fuera en los cuartos de final y ahora el título está vacante. Chivas, América, Tigres y Cruz Azul disputan los dos boletos para la gran final de este torneo.

Partidos, fechas y horarios de la semifinal de ida | Liga MX Femenil, Apertura 2025

Semifinales | Liga MX Femenil, Apertura 2025 Así se jugarán los partidos semifinales de Liga MX Femenil en este Apertura 2025.

Cruz Azul vs Tigres | jueves 13 de noviembre (18:00 horas)

‘La Máquina’ logró la gran sorpresa de los cuartos de final luego de una victoria de 0-5 para eliminar a Pachuca. Las celestes se encargaron de dejar fuera de competencia a las campeonas del torneo pasado y clasificar a su primer semifinal. Ahora, estarán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para buscar un triunfo que las acerque a la final. En frente, tendrás a ‘Las Amazonas’, que fueron las número 1 de la tabla general durante la fase regular. Tigres tuvo la mejor ofensiva con 60 goles y la mejor defensiva con 11 tantos en contra, aunque superó apenas por la mínima diferencia a FC Juárez en los cuartos de final.

Chivas vs América | jueves 13 de noviembre (20:07 horas)

En el horario estelar tendrá un nuevo Clásico Nacional entre Chivas y América. Guadalajara y las Águilas se enfrentan en estancia eliminatoria por décima ocasión en su historia. Las azulcremas tienen el historial a su favor con ocho series a su favor hasta el momento. Ahora, las tapatías están en busca de revancha para tomar ventaja en el partido de ida y perfilarse a una nueva gran final del futbol mexicano femenil.