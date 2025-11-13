Luis Rubiales, expresidente de la Federación de Futbol de España, sufre ataque durante la presentación de su libro en Madrid

POLÉMICO. En su obra, Rubiales repasa su gestión al frente de la RFEF (2018-2023) y ofrece su versión sobre el polémico beso a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial femenino 2023.

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue atacado este jueves en Madrid durante la presentación de su libro “Matar a Rubiales”. Un individuo irrumpió en la sala y, al grito de “sinvergüenza”, lanzó dos huevos contra el exdirigente, que logró esquivarlos.

El agresor fue inmediatamente reducido y retirado del lugar, lo que permitió que el evento siguiera su curso sin más altercados.

RUBIALES INTENTÓ ENFRENTAR AL ATACANTE

Rubiales se lanzó hacia el hombre, pero fue detenido por asistentes. Más tarde explicó su reacción:“La suerte es que me han parado. No sabía si tenía un arma. Vi a una mujer embarazada con dos niños y pensé en ellos”, declaró visiblemente afectado.Aunque admitió que se asustó mucho, restó importancia al incidente: “Que me tiren huevos me da igual”.

UN LIBRO QUE REVIVE LA POLÉMICA

En su obra, Rubiales repasa su gestión al frente de la RFEF (2018-2023) y ofrece su versión sobre el polémico beso a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial femenino 2023, hecho que desencadenó su dimisión, la suspensión por la FIFA y, finalmente, su condena por agresión sexual.