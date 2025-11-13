Michael Kim se pone de líder al iniciar el DP World Tour Championship

Aprieta de inicio. El estadounidense Michael Kim firma la tarjeta más baja en su primer recorrido en el torneo DP Wolrd Tour que se juega en Dubái. (ALI HAIDER/EFE)

El estadounidense Michael Kim tomó el liderato en la primera ronda de la final del DP World Tour que se celebra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde el inglés Tommy Fleetwood está en segundo sitio en solitario, mientras en norirlandés Rory McIlroy comparte el tercer sitio a dos golpes del puntero.

Rory, el gran favorito dio un primer paso sólido a su séptimo título de mejor jugador del circuito europeo de la temporada, pero no debe de confiar porque Fleetwood que también llega Dubái en gran forma se ha metido a la pelea desde el inicio.

Mientras tanto Kim gozó el jueves del liderato, después de ronda de 64 golpes (-8) en el campo Jumeirah Golf Estates, el número 36 del mundo apenas logró sacar un golpe de ventaja a Fleetwood y dos a McIlroy que está empatado con el sudafricano Lawrence Thriston y el inglés Andy Sullivan.

Rory que esta temporada completó el Gran Slam, sumó tres birdies en los tres primeros hoyos, y añadió otros cuatro, aunque precedidos de un bogey, que le ayudaron al número dos del mundo a estar de inició en la parte alta de la tabla.

El inglés Marco Penge, el único que puede arrebatar la corona a McIlroy además de su compatriota Tyrrell Hatton, tuvo una mala jornada y, con cinco bogeys, acabó con +2 golpes y cerca de los últimos puestos de la tabla.

Tyrrell Hatton estuvo algo más acertado, pero solo pudo hacer -2, a cuatro golpes del norirlandés, insuficiente para tratar de ponerle en aprietos.

Con 2.000 puntos para quien gane la gran final, McIlrory aventaja a Penge en 767 y en 1.720 a Hatton, por lo que solo con quedar por delante de ellos en la general le aseguraría su séptimo título de la orden de mérito, uno más que el español Severiano Ballesteros y a uno solo de los ocho del escocés Colin Montgomerie, el más laureado del palmarés.

Los españoles Ángel Ayora, Jorge Campillo y Nacho Elvira, completaron la ronda inaugural con 70 golpes (-2) y Eugenio López-Chacarra finalizó en par del campo.