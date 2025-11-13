Patriots vs Jets: pronóstico, análisis y posibles claves del partido de NFL

Patriots vs Jets | NFL 2025, Semana 11 Drake Maye se mantiene como uno de los favoritos al MVP, mientras que Breece Hall luce como el mejor jugador ofensivo de los Jets.

Estamos ya en la segunda mitad de la temporada regular de la NFL y es un momento crucial para separar a los contendientes de los pretendientes. Los New England Patriots están teniendo una campaña brillante hasta el momento y quieren mantenerse en la delantera por la carrera de ser el primer sembrado de la Conferencia Americana. En frente, tendrán a unos Jets que suman apenas dos victorias en lo que va de la temporada y podrían terminar con el primer pick global de 2026, pero en un duelo divisional, todo puede ocurrir.

Tras 11 semanas jugadas, los ‘Pats’, los Broncos y los Colts son los únicos equipos de toda la NFL en sumar ocho victorias en lo que va de la campaña. Los tres equipos forcejean por quedarse con el primer sembrado de la Conferencia Americana, evitar la ronda de comodines y consolidarse como favoritos para llegar al Super Bowl. Tres sospechosos inesperados al principio de la campaña quieren regresar a sus días de gloria y es fundamental para ellos cerrar con fuerza de cara a la postemporada.

Will the @Patriots make it 8 straight wins? Or will the @nyjets win their third in a row?



NYJvsNE– 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/X6Zay5XNXe — NFL (@NFL) November 13, 2025

Pronóstico del Patriots vs Jets | NFL, Semana 11

El récord de ambos equipos podría sugerir un encuentro sumamente disparejo, pero al tratarse de un enfrentamiento divisional, siempre hay que poner un poco más de atención. Los Patriots son el equipo en mejor momento de toda la NFL con siete victorias de forma consecutiva. El equipo de Nueva Inglaterra no estaba en una situación así desde que Tom Brady jugaba y ahora la afición tiene la ilusión de volver a ser candidatos al Super Bowl. Su fortaleza ha sido nuevamente la defensiva, siendo uno de los tres equipos con menos puntos recibidos en la Conferencia Americana.

En frente, los Jets vienen de conseguir apenas su segundo triunfo de la temporada. El equipo de Aaron Glenn dejó ir a Quinnen Williams y Sauce Gardner a través de intercambios. Ahora, perfilan cerrar la temporada en modo de reconstrucción ya sin oportunidades de llegar a los Playoffs de esta temporada y con mucho capital del draft para los próximos años.

Según páginas especializadas en estadísticas, la probabilidad de resultado queda de la siguiente manera:

Victoria Patriots : 86.1%

: 86.1% Victoria Jets: 13.9%

Análisis del Patriots vs Jets | NFL, Semana 11

Mike Vabrel ha ido despejando las dudas de este equipo al tomar las riendas de una defensiva sólida y una ofensiva eficiente. El futbol complementario ha sido clave para este equipo que se coloca en la cima de la NFL y tiene a Drake Maye como un fuerte candidato al MVP.

Sin embargo, este equipo tampoco ha sido invencible, y aunque ha mejorado en múltiples aspectos, algunos equipos han demostrado cómo es posible hacerles daño, como los Falcons y sus coberturas disfrazadas que han llegado a complicar los avances de la ofensiva.

We are the storm. pic.twitter.com/6KeOawRTud — New England Patriots (@Patriots) November 13, 2025

Por su parte, los Jets llegan incompletos a este partido, no sólo por los jugadores importantes de los que se deshicieron hace un par de semanas con los trades, sino por la falta de su receptor estrella, Garrett Wilson, quien quedará fuera de este enfrentamiento por lesión.

La mayor parte del juego dependerá de lo que Justin Fields y Breece Hall puedan hacer por la vía terrestre tratando de ejecutar ofensivas sostenidas que puedan mantenerse en el campo más allá de los tres primeros intentos.

Claves del Patriots vs Jets | NFL, Semana 11

Estas podrías ser las claves del triunfo para ambos equipos:

Posibles claves para los New England Patriots

Continuar generando presión constante al quarterback rival

Mejorar la eficiencia de la defensiva en zona roja

Aprovechar la explosividad de TreVeyon Henderson en el juego terrestre

Que Drake Maye encuentre ritmo rápidamente en el partido

Posibles claves para los New York Jets

Mantener a Breece Hall activo en la ofensiva

Disfrazar las coberturas defensivas para confundir el juego aéreo de Patriots

Que Justin Fields pueda involocrarse en el juego terrestre

Generar intercambios de balón

El partido será a las 19:20 horas de este jueves 12 de noviembre desde la cancha del Gillette Stadium de Nueva Inglaterra.