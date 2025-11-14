Gaby López se mete a la pelea por el título en el torneo The Annika

Entra al Top Five. Gaby López busca mantener la consistencia en el torneo The Annika. (Foto especial)

La mexicana Gaby López se metió este viernes entre las cinco mejores jugadoras clasificadas en el torneo The Annika, después de una segunda ronda de 64 golpes, y se localiza a dos impactos de la noruega Linn Grant y la australiana Grace Kim, quienes comparten el liderato.

López sumó a su ronda del jueves de 69 golpes, una de 64, el viernes para llevar un acumulado de 133 impactos (-7), que la colocan en el quinto sitio en solitario.

En su segundo recorrido la capitalina embocó dos birdies y un bogey en la primera mitad, pero en la segunda se soltó y sumó cinco birdies más, tres de ellos seguidos para meterse al Top Five en el penúltimo torneo de la temporada del LPGA Tour que se juega en Belleair, Florida.

La punta del torneo la comparten la noruega Linn Grant y la australiana Grace Kim, quienes suman 139 golpes (-9). Detrás se colocan la estadounidense Jennifer Kupcho y la sudcoreana Haeran Ryu con 132 golpes (-8) para el tercer sitio.

La nieta de Donald Trump, la jugadora amateur Kai Trump firmó en su segunda ronda 75 golpes que sumados a los 83 del jueves culminó en el último sitio de la clasificación con un total de 158 (+18), en lo que fue su debut en un torneo del LPGA Tour.