Costa Rica vs Honduras: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Miguel Herrera buscando su pase al Mundial

Costa Rica vs Panamá — Eliminatoria Concacaf 2025 ¿Dónde y cómo ver al equipo de Miguel Herrera vs Panamá? Aquí te contamos.

La llama de la Copa del Mundo aún calienta a Costa Rica.

Los ticos reciben a Honduras este martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José. Te decimos dónde y cómo ver el partido, que podría significar la vida o la muerte para el conjunto dirigido por Miguel el Piojo Herrera, rumbo a la justa mundialista.

Este duelo resulta crucial para el conjunto dirigido por el DT mexicano, por este motivo, te compartiremos toda la información que necesitas, para que no te lo pierdas.

Horario del Costa Rica vs Honduras de la Eliminatoria Concacaf 2025

Este encuentro entre ticos y hondureños será parte de la jornada final en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, por lo que resulta determinante para ambas naciones.

El combinado dirigido por Miguel Herrera llega en la tercera posición de la tabla del Grupo C en las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El partido se llevará a cabo hoy, 18 de noviembre, en el Estadio Nacional de Costa Rica, y en México será transmitido a las 19:00 horas del tiempo del centro de México (TCM).

Dónde y cómo ver el Costa Rica vs Honduras en vivo hoy

Este encuentro resulta realmente crucial para la Selección de Costa Rica, pues una derrota o un empate significaría la eliminación directa, poniendo fin al sueño de acceder al Mundial 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro Costa Rica vs Honduras de hoy, martes 18 de noviembre, se transmitirá completamente en vivo a las 19:00 horas (TCM) a través del canal de YouTube de Concacaf, por lo que te invitamos a seguir los pasos del Piojo Herrera y los ticos en este duelo decisivo.