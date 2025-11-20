Gran Premio de Las Vegas: horarios de las prácticas, clasificación y carrera de Fórmula 1

¡Listo el circuito en Nevada para el GP de Las Vegas! Te compartimos los detalles de las prácticas preliminares, clasificación y de la gran carrera de la F1, así como los horarios de uno de los eventos más esperados en el automovilismo mundial. (X : @mexicogp )

Enmarcado por la belleza salvaje de la ciudad que vive de noche, el circuito del Gran Premio de Las Vegas 2025, ubicado en The Strip, un sector del boulevard en las localidades de Paradise y Winchester, al sur de Nevada, será la sede tanto para las prácticas preliminares de la fase clasificatoria, así como para la clasificación y gran carrera de la Fórmula 1.

Este impresionante circuito tiene una longitud de 6.201 km y es uno de los más espectaculares del Mundial de la F 1.

Te compartimos los horarios de las prácticas, clasificación y la gran carrera de la Fórmula 1 del GP de las Vegas 2025.

Horarios y fechas de las prácticas, clasificación y carrera de la F1 del GP de Las Vegas 2025

Al GP de Las Vegas 2025 se integra la Sphere, una experiencia visual e inmersiva alucinante, donde se proyectan animaciones de los cascos de escuderías que competirán este año en su hipnótica estructura esférica, que combina arquitectura futurista y tecnología avanzada en su pantalla LED envolvente de 16K de resolución.

El impacto visual de las proyecciones es impresionante y forma parte del circuito del Gran Premio de Las Vegas, como se puede observar en videos compartidos en redes sociales.

De las pocas cosas interesantes del GP de Las Vegas, por no decir la única, es la integración de la Sphere durante la carrera.#F1 #LasVegasGP 🇺🇸



pic.twitter.com/DoqeMZDde8 — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) November 19, 2025

A continuación, te compartimos los horarios de las prácticas previas a la clasificación de Las Vegas Grand Prix, de acuerdo con información de Milenio.

La primera práctica libre se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a las 18:30 horas, mientras que la segunda se realizará solo unas horas después en el circuito en The Strip a las 22:00 horas. La tercera práctica libre será a las 18:30 horas del viernes 21.

Estas prácticas son la antesala para la clasificación previa a la gran carrera de la Fórmula 1.

La fase clasificatoria del viernes 21 de noviembre a las 22:00 horas define los lugares de salida para las escuderías que competirán en la carrera de la F1 del Gran Premio de Las Vegas 2025, que tendrá lugar este sábado 22 de noviembre a las 22:00 horas en Nevada.