Cristiano Ronaldo podrá debutar en el Mundial 2026 tras sanción condicionada

ATRACTIVO. Un castigo histórico para el capitán luso.

El Comité de Disciplina de la FIFA sancionó a Cristiano Ronaldo con un partido de suspensión, que ya cumplió en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia, y dos más condicionados a su comportamiento.Esto significa que el delantero del Al Nassr podrá disputar el primer encuentro del Mundial 2026, siempre y cuando no incurra en nuevas faltas disciplinarias.

PRIMERA EXPULSIÓN DIRECTA EN 226 PARTIDOS

La sanción llega tras la expulsión con roja directa sufrida el pasado 13 de noviembre en el duelo Irlanda vs Portugal en Dublín, un hecho inédito en la carrera internacional del jugador, que nunca antes había visto la roja en 226 partidos con la selección absoluta.

INCIDENTE CON EL VAR COMO PROTAGONISTA

El árbitro sueco Glenn Nyberg mostró inicialmente tarjeta amarilla a Cristiano por una agresión al defensa irlandés Dara O’Shea, pero tras revisar la jugada en el VAR, cambió la decisión y lo expulsó.Este episodio generó debate en la prensa europea, pues se trata de una figura que rara vez protagoniza incidentes de esta magnitud.

IMPACTO EN LA PREPARACIÓN DE PORTUGAL

La sanción condicionada obliga al cuerpo técnico encabezado por Roberto Martínez a extremar precauciones en la gestión emocional del capitán. Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, sigue siendo el líder indiscutible del vestuario y pieza clave en el esquema ofensivo, por lo que cualquier ausencia en partidos decisivos podría alterar la estrategia del equipo.

Portugal llega al Mundial como candidato al título, con una generación que combina experiencia y juventud: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix y el goleador emergente Gonçalo Ramos. Sin embargo, la dependencia del liderazgo de Cristiano en momentos críticos es evidente, tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

UN RIESGO PARA LA FASE DE GRUPOS

Si el capitán incurre en otra falta disciplinaria, podría perderse hasta dos partidos adicionales, lo que pondría en riesgo la clasificación en la fase inicial. El calendario de Portugal incluye rivales de peso en su grupo, y la ausencia del máximo goleador histórico de selecciones sería un golpe para la confianza del equipo.