Manchester City vs Bayer Leverkusen: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

¿Dónde y cuándo ver al Manchester City vs Bayer Leverkusen?

El Manchester City recibirá este día al Bayer Leverkusen en el partido correspondiente a la jornada 5 de la Champions League. Ambos equipos llegan con la intención de sumar puntos importantes que les permitan mejorar su posición en la tabla y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo europeo.

Los Citizens llegan tranquilos y con buena confianza, pues se mantienen invictos en esta edición de la Liga de Campeones. Hasta el momento registran tres victorias y un empate, lo que los coloca muy cerca de los primeros lugares, donde destacan equipos como el Bayern Múnich, el Inter de Milán y el Arsenal. Con este buen paso, el equipo dirigido por Pep Guardiola espera aprovechar su localía en el Etihad Stadium para seguir sumando y asegurar prácticamente su avance a octavos de final.

Por otro lado, el Bayer Leverkusen, conocido como los Aspirinas, busca mantenerse en los lugares que les permitan aspirar a la clasificación. El equipo alemán suma apenas 5 puntos, lo que los coloca en el puesto 21 de la tabla general de la competencia. Aunque el panorama parece complicado, el conjunto dirigido por Xabi Alonso quiere dar la sorpresa en territorio inglés y demostrar que aún puede competir ante uno de los clubes más fuertes de Europa.

¿A qué hora juega el Manchester City vs Bayer Leverkusen en la Champions League?

El partido entre Manchester City y Bayer Leverkusen se disputará este 25 de noviembre, como parte de la jornada 5, en el Etihad Stadium. El encuentro comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que se recomienda a los aficionados estar atentos para no perderse el silbatazo inicial.

¿Dónde ver el partido Manchester City vs Bayer Leverkusen?

El duelo será transmitido exclusivamente por televisión de paga a través de Fox Sports, además de la plataforma de streaming Caliente TV, que también cuenta con los derechos oficiales. Estas son las únicas opciones disponibles para disfrutar de los 90 minutos en los que ambos equipos buscarán quedarse con la victoria.

Pronóstico para el Manchester City vs Bayer Leverkusen

Las casas de apuestas colocan como favorito al Manchester City, ya que es uno de los equipos más fuertes del torneo y mantiene un rendimiento sólido. Aunque el fútbol siempre puede dar sorpresas, las probabilidades se inclinan hacia una victoria de los ingleses. Las cifras oficiales son:

Triunfo del Manchester City: -385

Empate: +470

Triunfo del Bayer Leverkusen: +1000

A pesar de estas diferencias, los aficionados esperan un partido lleno de acción y con grandes jugadas por parte de ambas escuadras.