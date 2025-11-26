Alexis Vega comparte fotos de su fiesta e invitados previo al Juárez vs. Toluca

Alexis Vega comparte fotos de su fiesta e invitados

Toluca arrancará su participación en la Liguilla sin una de sus piezas más determinantes: Alexis Vega, quien aún no recibe el alta médica tras una lesión muscular. El atacante, recordado por los 4 goles que anotó en la Fiesta Grande que devolvió el título a los Diablos, vive un proceso de recuperación que le impide estar presente en el duelo de ida frente a Juárez FC. Mientras avanza su rehabilitación, el jugador aprovechó para compartir imágenes de la celebración por su cumpleaños número 28, misma que se alejó de ser un evento pequeño.

Fiesta, ausencia y preparativos para la serie ante Juárez

Este miércoles 26 de noviembre de 2025 comienza la eliminatoria para los Diablos Rojos, quienes visitan al equipo considerado el “caballo negro” del torneo, Juárez FC de Varini, en un duelo que promete alta exigencia. A pesar de su ausencia en la cancha, la figura de Vega se mantiene en conversación entre la afición, especialmente tras las recientes publicaciones sobre su festejo personal.

La fiesta de Ernesto Alexis Vega Rojas llamó la atención por las fotografías que compartió en sus redes sociales, donde se aprecia una celebración temática al estilo “retro”. En las imágenes se observa la presencia de varios jugadores del primer plantel de Toluca, quienes acompañaron al dorsal ‘9’ en su día especial. Héctor Herrera, Marcel Ruiz, Hugo González y Jesús Gallardo fueron algunos de los futbolistas que asistieron al evento.

Además de mostrar momentos del festejo, Vega también difundió en sus historias los mensajes que recibió de compañeros de la Selección Mexicana, entre ellos Edson Álvarez, actualmente en el Galatasaray. En las distintas postales se observa un ambiente animado y una numerosa cantidad de invitados, lo que reforzó la percepción de que fue una celebración a gran escala para el atacante choricero.

En cuanto a su estado físico, se confirmó que Vega quedó descartado para el partido de ida de los cuartos de final debido a su lesión muscular. Sin embargo, existe optimismo en el cuerpo técnico de que pueda reaparecer en la vuelta en el Nemesio Diez, e incluso llegar en condiciones ideales para las semifinales, siempre y cuando Toluca mantenga el rol de favorito y logre superar a los fronterizos en esta serie.