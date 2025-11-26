Arsenal vs Bayern Múnich: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

Arsenal vs Bayern Múnich

Dos de los equipos más fuertes del futbol europeo se enfrentan hoy en un duelo que ha generado gran expectativa entre los aficionados. El Arsenal de la Premier League de Inglaterra recibe en su casa al Bayern Múnich, uno de los clubes más poderosos de la Bundesliga de Alemania. Este partido se ha convertido rápidamente en uno de los encuentros más llamativos de la primera fase de la UEFA Champions League, ya que ambos equipos llegan con números muy parejos y mostrando un nivel de juego sobresaliente.

Tanto el Arsenal como el Bayern se mantienen invictos en esta edición del torneo. Cada uno ha conseguido cuatro victorias, lo que los mantiene compartiendo la cima de la clasificación general junto al Inter de Milán. Sin embargo, este día uno de los dos tendrá que despedirse de su racha perfecta, a menos que el partido termine empatado, lo cual también es una posibilidad, tomando en cuenta la calidad de ambos conjuntos. Aun así, la expectativa es alta porque cualquiera de los dos puede demostrar superioridad y quedarse con los tres puntos.

¿A qué hora juega el Arsenal vs. Bayern Múnich?

El encuentro se disputará en el horario estelar de esta competencia, a las 2:00 de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será un partido que muchos seguidores del futbol europeo estarán atentos a ver, especialmente por tratarse de dos clubes con jugadores de talla mundial.

El partido se llevará a cabo en el Emirates Stadium, ubicado en Londres, Inglaterra. Se espera una asistencia de más de 60,700 aficionados, quienes llenarán por completo el inmueble para apoyar al Arsenal. El equipo inglés confía en aprovechar su condición de local para ofrecerle a su afición un enfrentamiento emocionante y, por supuesto, tratar de quedarse con la victoria.

¿Dónde puedes ver el partido entre el Arsenal vs Bayern Múnich?

Como la mayoría de los juegos de la UEFA Champions League en México, este encuentro podrá disfrutarse en streaming a través de HBO Max, además de la transmisión televisiva por TNT Sports.

¿Cuál es el pronóstico entre el Arsenal vs Bayern Múnich?

Aunque ambos clubes han mostrado una temporada muy competitiva, algunos analistas consideran que la balanza podría inclinarse ligeramente hacia el Arsenal. Se prevé que el equipo dirigido por el español Mikel Arteta dé un golpe de autoridad en su casa y logre un marcador de 3-2, aunque el Bayern nunca puede darse por vencido y tiene también la capacidad de sorprender.

Posibles alineaciones para el partido entre el Arsenal vs Bayern Múnich

Arsenal: David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Christian Mosquera, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.

Bayern: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof; Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson, Kingsley Coman; Harry Kane.