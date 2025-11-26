Becky Lynch destapa escándalo de supuesto acoso sexual en WWE

Becky Lynch destapa escándalo en WWE La luchadora conocida como “The Man” denunció presunto acoso sexual dentro de la productora estadounidense WWE.

Conocida en WWE como “The Man”, Becky Lynch exhibió detalles sobre el supuesto acoso sexual y extorsión que se vive al interior de la empresa de entretenimiento deportivo más conocida en Estados Unidos y el mundo, esto durante el podcast “Something’s Burning”, conducido por el comediante Bert Kreischer.

Becky Lynch, luchadora profesional de origen irlandés, denunció que uno de los actores más importantes dentro de WWE acosaba a luchadoras y las amenazaba con terminar con sus carreras en caso de no acceder a sus exigencias sexuales.





¿Qué dijo Becky Lynch acerca del presunto acoso sexual que se vive en WWE?

Acompañada de su esposo, Seth Rollins, la irlandesa denunció el ciclo de acoso y abuso que, según afirma, existe en WWE.

Mencionó especialmente a un sujeto dentro del roster principal, sin revelar su identidad, aunque aclaró que se trata de una figura de mucho peso en la compañía.

Según su testimonio en Something’s Burning, este individuo utilizaba su influencia para presionar a integrantes del elenco con fines sexuales.

“No voy a decir nombres, pero había un tipo en el roster principal del que te advertían: ‘ten cuidado porque va a intentar acostarse contigo. Si no lo haces, te va a vetar, y si lo haces, también te va a vetar’”, declaró la deportista en entrevista con Bert Kreischer.