El GP de Qatar podría definir al campeón de la F1 esta semana ¿Cuándo se corre?

GP de Qatar. Max Verstappen (c) y los dos pilotos de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri se pelean el título de campeón (@F1)

La temporada 2025 de la Fórmula 1 apunta al final, pero antes tendrá parada esta semana en Doha para el Gran Premio de Qatar, el penúltimo y número 23 del calendario que incluye Carrera Sprint.

Después de cita en Las Vegas, la F1 llega por cuarta vez al Circuito Internacional de Lusail de Doha donde la pelea por el campeonato de pilotos sigue al rojo vivo entre Lando Norris (390 puntos) que saca de ventaja apenas 24 sobre Oscar Piastri (366) y Max Verstappen (366). El neerlandés apunta hacia la conquista de su quinto título mundial.

Norris deberá revalidar su condición de favorito en una pista donde Verstappen ganó los dos últimos grandes premios y Piastri se impuso en las dos carreras Sprint disputadas allí.

Como el Gran Premio de Qatar incluye formato Sprint (sexto y último de la temporada), pilotos y equipos tendrán solo una hora de entrenamientos libres el viernes para poner a punto sus monoplazas antes de disputar la clasificación sprint ese mismo día, que definirá el orden de salida de la Carrera Sprint del sábado.

El Gran Premio de Qatar, de 57 vueltas, obligará a los pilotos a realizar al menos dos paradas en boxes, no para la carrera Sprint dado que tiene una duración de 19 vueltas.

¿A qué hora ver el GP de Qatar? (hora del centro de México)

Viernes 28 noviembre Práctica 1 07:30 horas

Viernes 28 noviembre Sprint Qualifying 11:30 horas

Sábado 29 noviembre Carrera Sprint 08:00 horas

Sábado 29 noviembre Qualifying 12:00 horas

Domingo 30 noviembre Carrera 10:00 horas