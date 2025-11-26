Encienden el fuego para los JO de Invierno Milano Cortina 2026

Inicia la cuenta regresiva. El Museo Arqueológico de Olimpia fue el escenario en donde se celebró la ceremonia del encendido del fuego olímpico. (Foto especial)

La llama olímpica que iluminará los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se encendió este miércoles 26 de noviembre en la Antigua Olimpia, cuna histórica de los Juegos Olímpicos.

Esta ceremonia marca el inicio del viaje de la flama hacia Italia, donde llegará el 4 de diciembre para recorrer el país rumbo a la Ceremonia de Apertura el 6 de febrero de 2026.

El Museo Arqueológico de Olimpia fue el escenario en donde se celebró la ceremonia del encendido que previamente había sido prendida con los rayos del sol durante un ensayo el lunes, ya que se presumía lluvia este miércoles.

“Nos complace enormemente que la ceremonia nos recuerde lo que representan los Juegos. Se trata de unir a las personas en una competencia pacífica, con amistad y respeto”, dijo Kirsty Coventry, presidenta del COI.

Agregó que al encender la llama olímpica por Milano-Cortina, “ llevaremos esta luz del pasado al presente y al futuro. Y es un futuro compartido el que todos anhelamos. Por eso creemos firmemente en la Tregua Olímpica: en dejar atrás nuestras diferencias y anhelar un futuro mejor”.

Denominado “El viaje más grande” por el Comité Organizador de Milano-Cortina 2026, este relevo de la antorcha olímpica recorrerá toda Italia, iluminando el espíritu de la nación, uniendo comunidades y celebrando la cultura italiana y los valores olímpicos.

Durante 63 días, el relevo cubrirá 12.000 kilómetros, visitando las 20 regiones y 110 provincias de Italia y pasando por 60 sitios Patrimonio de la Humanidad antes de llegar a Milán para la Ceremonia de Apertura el 6 de febrero de 2026.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de Milano-Cortina 2026 y Miembro del COI, Giovanni Malagó destacó el simbolismo de la llama y el papel de Italia como próximo anfitrión.

“El espíritu italiano brillará con fuerza en la llama de la antorcha, encendiendo a toda Italia y uniendo al mundo en el propósito común que yace en el corazón de Milano Cortina”, dijo en el acto, al que también asistió el presidente de la República Helénica, Constantine An. Tassoulas,

