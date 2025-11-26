Gaby López alcanza la mejor temporada de su carrera LPGA en 2025

Fruto del trabajo. Gaby López resume su 2025 como una temporada de altibajos, pero la más sólida de su carrera en el LPGA Tour. (LPGA)

La temporada 2025 del LPGA Tour quedará muy presente en la carrera de la golfista mexicana Gaby López, por ser la más productiva que la deja instalada en el sitio 36 del Ranking Mundial Rolex, su segundo punto más elevado alcanzado en sus 10 años como jugadora profesional, después del 34 que obtuvo en 2022.

A la jugadora de 32 años solo le faltó una victoria para poner la cereza al pastel de su temporada 2025, la mexicana sumó siete Top 10, y de ellos, tres fueron Top 5, lo que significa que el triunfo le coqueteó en tres ocasiones, pero no se concretó.

López, la mejor representante del golf latinoamericano, jugó 24 torneos, superó 18 cortes y terminó en el sitio 29 en la lista de puntos de la temporada que terminó el 23 de noviembre con el CME Group Tour Championship en Naples, Florida, donde cerró con un cuarto sitio, tras un total de 269 golpes (-19).

Temporada sólida

Gaby resume su 2025 como una temporada de muchos altibajos, pero como una de las más sólidas en su carrera.

“Fue una temporada de muchos altibajos, pero sin duda alguna de las más sólidas, de las mejores que yo he sentido dentro de la cancha”, expresó López al concluir el torneo CME Group Championship.

Gaby, quien a lo largo de su carrera profesional ha conquistado tres trofeos (2018, 2020 y 2022), acepta aprender de sus errores en una temporada que trabajó aún más.

Precisión. La mexicana ha aprendido a jugar bajo presión. (LPGA)

¿Quién es Gaby bajo presión?

“Definitivamente aprendemos mucho de nuestros errores, de los momentos difíciles, pero últimamente he aprendido mucho sobre quién es Gaby bajo presión. Me emociona, me da esperanza, me llena de alegría de que poco a poco cada día me siento más cómoda”.

En esa sintonía de madurez, pero sobre todo de disfrutar su juego, Gaby se siente plena. “He trabajado muy fuerte para estar en este punto, de disfrutarlo y seguir sonriendo en el campo de golf”.

Su 2025 lo empezó en febrero con el torneo Founders Cup Virgin Islands, donde terminó en un empate al sitio 62 con suma de 287 golpes (+3) en Bradenton, Florida.

En Asia su primeros dos Top 10

Inmediatamente después hizo maletas y se fue a la gira del LPGA Tour por Asia para competir en Tailandia, Singapur e Isla Hainan, China. En las dos últimas paradas consiguió sus primeros dos Top 10: En el HSBC Women’s World Championship terminó en empate al cuarto sitio con 281 golpes (-7) y un empate al octavo puesto en el Blue Bay LPGA con suma de 283 (-5).

Al regresar la gira por los Estados Unidos, Gaby se apuntó otro Top 10, en el Ford Championship que se jugó en Chandler, Arizona, ahí terminó en empate al sexto sitio con 270 (-18).

La temporada LPGA Tour siguió su curso y Gaby se apuntó dos Top 20, uno en el T-Mobile Match Play celebrado en abril en Las Vegas, donde concluyó en empate al sitio 17 con 189 (-27) y en el Major US Women’s que se jugó en mayo en Erin, Wisconsin, con un T19 al sumar 289 (+1).

Falla corte en torneo en México

Una semana antes de ese torneo grande, Gaby se sintió decepcionada al no poder librar el corte en el Mexico Riviera Maya at Mayakoba, en el regreso del LPGA Tour a territorio nacional y donde ella era esperanza de verle jugar todo el fin de semana.

Entre los meses de julio y agosto, Gaby se apuntó otros dos Top 10. El primero en Francia en The Amundi Evian Championship, donde terminó en empate al noveno sitio con 274 golpes (-10) y después en Ontario, Canadá, en el CPKC Women’s Open, un noveno sitio en solitario tras un total de 277 golpes (-9).

En octubre, el LPGA Tour volvió a Asia con paradas en Shanghái, en Haenan-gun en República de Corea y Kuala Lumpur, Malasia. Fue en el Buick LPGA Shanghái, donde Gaby consiguió un empate al sitio 18 con un total de 277 golpes (-18).

Inspirada. Gaby recordará el 2025 como la temporada con su ronda más baja con 62 golpes (-10) (Foto especia)

Su 3er sitio en The Annika fue el mejor

En la recta final de la temporada en el mes de noviembre, Gaby se empeñó en hacer un cierre digno de todo el trabajo que había hecho.

En The Annika, torneo que se jugó en Belleair, Florida, la mexicana firmó ronda de 64 en su segundo recorrido en el Pelican Golf Club, eso le permitió concluir el torneo con 265 golpes (-15) y un digno tercer lugar en solitario, el mejor de toda la temporada.

Firma un 62, la ronda más baja

Para el CME Group Tour Championship, torneo que marca el fin de la temporada y al que solo asisten las 60 mejores, Gaby se sorprendió cuando en la tercera ronda firmó ronda de 62 golpes libre de bogeys, la más baja de toda su carrera, con la que también igualó récord de campo en 18 hoyos en el Tiburón Golf Club en Naples, Florida.