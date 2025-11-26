Juárez vs Toluca: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo los cuartos de final ida de la Liga MX

FC Juárez vivirá una noche histórica este miércoles 26 de noviembre, cuando reciba a Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez Cuartos de final Ida liga mx juarez vs toluca

FC Juárez vivirá una noche histórica este miércoles 26 de noviembre, cuando reciba a Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez para disputar el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025. El duelo programado a las 19:00, será transmitido por Azteca 7, marcará el debut de los fronterizos en la fase final del futbol mexicano, un logro inédito para la institución.

Aunque Juárez llega motivado por su clasificación, el rival en turno es uno de los más complicados del torneo. Toluca terminó como líder general y es el actual campeón de la Liga MX, lo que lo coloca como favorito natural en la serie. El equipo escarlata ha mostrado solidez todo el torneo y sueña con el bicampeonato, aunque sabe que la ida en Ciudad Juárez puede ser un desafío complejo por la localía y las condiciones climáticas.

Antecedentes recientes entre Bravos y Diablos

En el historial entre ambos equipos, Toluca llega con una ligera ventaja en los enfrentamientos más recientes. Los Diablos han dominado los últimos duelos directos, con triunfos como el 2-0 del pasado 12 de agosto de 2025 y el 4-0 del Clausura 2025, aunque Juárez también ha sabido sorprender, como aquella victoria 4-2 en 2023 en el Nemesio Díez. En total, se han enfrentado 22 veces, con 8 triunfos por lado y 6 empates, lo que refleja una rivalidad más pareja de lo que parece.

Para Juárez, el apoyo de su gente será clave. En casa, los Bravos han logrado resultados importantes ante Toluca en el pasado, y buscan repetirlo en un momento en el que cualquier detalle puede definir la eliminatoria. Un resultado positivo en la ida permitiría viajar al infierno con mayor tranquilidad y con la posibilidad real de avanzar por primera vez a semifinales.

Toluca, por su parte, apuesta por su experiencia en instancias definitivas y por la contundencia que lo caracterizó durante la fase regular. El campeón sabe que no puede confiarse, pues en Liguilla los papeles suelen invertirse y la presión recae sobre el favorito, especialmente cuando enfrenta a un equipo que llega sin nada que perder.