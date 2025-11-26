Lions-Packers y Cowboys-Chiefs: el festín de la NFL en Acción de Gracias

. Una tradición que nació en 1920.

El Día de Acción de Gracias y la NFL son inseparables desde la creación de la liga en 1920. Sin embargo, la costumbre de ver a los Detroit Lions como locales comenzó en 1934, convirtiéndose en un sello de esta celebración.

Este jueves, los Lions recibirán a los Green Bay Packers, uno de sus rivales más antiguos, con enfrentamientos que se remontan a 1930, cuando Detroit jugaba bajo el nombre de Portsmouth Spartans.

DUELO CLAVE EN LA NFC NORTE

Ambos equipos pelean por un lugar en los playoffs.

Detroit Lions : terceros con marca de 7-4 , persiguen a los Packers , segundos con 7-3 .

: terceros con marca de , persiguen a los , segundos con . El líder del sector es Chicago Bears (8-3), por lo que este choque puede definir el rumbo de la división.

DALLAS, ANFITRIÓN DESDE 1966

El otro clásico del jueves será en Arlington, donde los Dallas Cowboys reciben a los Kansas City Chiefs. Los Cowboys vienen de vencer a los campeones Philadelphia Eagles y buscan mantener vivas sus aspiraciones de postemporada.

Cowboys : segundo lugar del Este de la NFC con 5-5 .

: segundo lugar del Este de la NFC con . Chiefs: terceros en el Oeste de la AFC con 6-5, detrás de Broncos (9-2) y Chargers (7-4). La victoria es obligada para ambos.

TRES JUEGOS EN JUEVES Y UNO EN BLACK FRIDAY

Desde 2006, la NFL ofrece tres partidos en Acción de Gracias. El tercero será entre Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals.El viernes, en el llamado Black Friday, se enfrentarán los Philadelphia Eagles contra los Chicago Bears.

DOMINGO Y LUNES: CARTELERA COMPLETA

El domingo habrá 11 partidos, destacando Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers y Indianapolis Colts vs Houston Texans.La semana cerrará el lunes con New England Patriots vs New York Giants, donde los Patriots (10-2) buscarán su décima victoria consecutiva.

CALENDARIO COMPLETO – SEMANA 13 (HORA CDMX)

Jueves 27 de noviembre

11:30 AM – Detroit Lions vs Green Bay Packers

– Detroit Lions vs Green Bay Packers 3:30 PM – Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs

– Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs 7:20 PM – Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals

Viernes 28 de noviembre

2:00 PM – Philadelphia Eagles vs Chicago Bears

Domingo 30 de noviembre

12:00 PM – Browns vs 49ers

– Browns vs 49ers 12:00 PM – Titans vs Jaguars

– Titans vs Jaguars 12:00 PM – Colts vs Texans

– Colts vs Texans 12:00 PM – Dolphins vs Saints

– Dolphins vs Saints 12:00 PM – Jets vs Falcons

– Jets vs Falcons 12:00 PM – Buccaneers vs Cardinals

– Buccaneers vs Cardinals 12:00 PM – Panthers vs Rams

– Panthers vs Rams 3:05 PM – Seahawks vs Vikings

– Seahawks vs Vikings 3:25 PM – Steelers vs Bills

– Steelers vs Bills 3:25 PM – Chargers vs Raiders

– Chargers vs Raiders 7:20 PM – Commanders vs Broncos

Lunes 1 de diciembre