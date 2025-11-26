Lions-Packers y Cowboys-Chiefs: el festín de la NFL en Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias y la NFL son inseparables desde la creación de la liga en 1920. Sin embargo, la costumbre de ver a los Detroit Lions como locales comenzó en 1934, convirtiéndose en un sello de esta celebración.
Este jueves, los Lions recibirán a los Green Bay Packers, uno de sus rivales más antiguos, con enfrentamientos que se remontan a 1930, cuando Detroit jugaba bajo el nombre de Portsmouth Spartans.
DUELO CLAVE EN LA NFC NORTE
Ambos equipos pelean por un lugar en los playoffs.
- Detroit Lions: terceros con marca de 7-4, persiguen a los Packers, segundos con 7-3.
- El líder del sector es Chicago Bears (8-3), por lo que este choque puede definir el rumbo de la división.
DALLAS, ANFITRIÓN DESDE 1966
El otro clásico del jueves será en Arlington, donde los Dallas Cowboys reciben a los Kansas City Chiefs. Los Cowboys vienen de vencer a los campeones Philadelphia Eagles y buscan mantener vivas sus aspiraciones de postemporada.
- Cowboys: segundo lugar del Este de la NFC con 5-5.
- Chiefs: terceros en el Oeste de la AFC con 6-5, detrás de Broncos (9-2) y Chargers (7-4). La victoria es obligada para ambos.
TRES JUEGOS EN JUEVES Y UNO EN BLACK FRIDAY
Desde 2006, la NFL ofrece tres partidos en Acción de Gracias. El tercero será entre Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals.El viernes, en el llamado Black Friday, se enfrentarán los Philadelphia Eagles contra los Chicago Bears.
DOMINGO Y LUNES: CARTELERA COMPLETA
El domingo habrá 11 partidos, destacando Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers y Indianapolis Colts vs Houston Texans.La semana cerrará el lunes con New England Patriots vs New York Giants, donde los Patriots (10-2) buscarán su décima victoria consecutiva.
CALENDARIO COMPLETO – SEMANA 13 (HORA CDMX)
Jueves 27 de noviembre
- 11:30 AM – Detroit Lions vs Green Bay Packers
- 3:30 PM – Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs
- 7:20 PM – Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals
Viernes 28 de noviembre
- 2:00 PM – Philadelphia Eagles vs Chicago Bears
Domingo 30 de noviembre
- 12:00 PM – Browns vs 49ers
- 12:00 PM – Titans vs Jaguars
- 12:00 PM – Colts vs Texans
- 12:00 PM – Dolphins vs Saints
- 12:00 PM – Jets vs Falcons
- 12:00 PM – Buccaneers vs Cardinals
- 12:00 PM – Panthers vs Rams
- 3:05 PM – Seahawks vs Vikings
- 3:25 PM – Steelers vs Bills
- 3:25 PM – Chargers vs Raiders
- 7:20 PM – Commanders vs Broncos
Lunes 1 de diciembre
- 7:15 PM – New England Patriots vs New York Giants