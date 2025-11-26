McLaren, en disputa con sus demonios...

EN PROBLEMAS. El equipo de Woking tenía una temporada espectacular, con un amplio dominio de parte de Oscar Piastri, pero decidieron no apoyarlo más, retirarle la atención para beneficiar a Lando Norris. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Lo de McLaren parece una mala broma. Llegaron a Las Vegas con una ventaja de 49 puntos entre Lando Norris (líder del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1) y Max Verstappen, tercer puesto general. Al salir de territorio estadounidense, el neerlandés ya empató a Oscar Piatri en el segundo lugar y está a sólo 24 unidades de Lando. La serie viaja a Catar, donde este fin de semana se llevará a cabo una carrera Sprint y un Gran Premio, es decir, 33 tantos en disputa.

Max y Red Bull han sido los mayores dominadores de carreras Sprint en la historia, con 13 triunfos, por tres de Lando y dos de Piastri, es decir, Verstappen tiene un 56.52 % de victorias en ese tipo de competencias cortas, lo que le coloca como favorito para ganar esos ocho puntos del sábado, y eso es de gran preocupación para McLaren, que ha entrado en un periodo caótico, y más cuando fueron ellos los culpables de esta situación...

BANDERA VERDE… El equipo de Woking tenía una temporada espectacular, con un amplio dominio de parte de Oscar Piastri, pero decidieron no apoyarlo más, retirarle la atención para beneficiar a Lando Norris --el piloto preferido de Zak Brown, director de McLaren-- y ahora se encuentran en una situación que no han sido capaces de controlar. Su más reciente error, la altura en el MCL39, que dejó un grosor inferior a lo reglamentado en los patines traseros.

La placa debe contar con un grosor mínimo de 9mm, y ellos terminaron el GP de Las Vegas con un promedio de 8.88 mm. Tal vez sea una medida ridícula, el grosor de una hoja de papel, pero las reglas son claras, y abrieron la puerta a la descalificación de ambos pilotos, que habían terminado en el Top 5 y se enfilaban a un final de temporada tranquilo. A pesar de que tienen a dos volantes en la pelea y son los líderes en el campeonato, la presión está sobre ellos, pues Max es ya un cuatro veces campeón, no tiene el respaldo de un coequipero y tiene el peor de los monoplazas que haya manejado en los pasados cinco años...

ENTRADA A PITS… Red Bull es tercero en el campeonato de constructores, muy lejos de Ferrari, que es segundo, y nadie apostaría por ellos. Sin embargo, Verstappen se ha convertido en el mejor piloto de la categoría y su agresividad se combina con la tranquilidad en los momentos más caóticos, justo cuando Lando pierde la cabeza y comete errores.

No sé si sólo dos Grandes Premios sean suficientes para que Max logre sacar el Campeonato a Lando, pero lo cierto es que ha expuesto la estructura de McLaren --que lo adelantábamos en este espacio-- debe arrepentirse de no darle el apoyo a Oscar a mitad de campaña, como históricamente se había hecho en la Fórmula 1. El camino para McLaren debe ser solo uno, ya no “castigar” el desempeño de Piastri y darle la oportunidad real de competir por la corona, porque simplemente no pueden permitir verse superados no en uno, sino en sus dos pilotos, por Max Verstappen...

SALIDA DE PITS… El primero de los tres rounds que quedan en el campeonato se disputará el sábado 29 de noviembre (a las 8:00 horas, tiempo de CDMX), con la carrera Sprint. Aquí la diferencia de puntos no es mucha, pero el golpe psicológico puede ser determinante. El Gran Premio se disputará el domingo (10:00, CDMX) y después, todo se traslada a la gran final en Abu Dhabi, el 7 de diciembre. Son 58 puntos en disputa y el orgullo, lo que se mantiene en juego...

BANDERA A CUADROS… De este lado del planeta tenemos una noticia que da frescura a IndyCar Series. Mick Schumacher se une al Rahal Letterman Lanigan como su tercer piloto. El exfórmula 1 se enfocará totalmente en IndyCar para 2026 y buscará calificar para las 500 Millas de Indianápolis. Ya tuvo sus primeras pruebas en el monoplaza, el equipo quedó bastante satisfecho y esperan que tenga un gran 2026, adaptándose a pistas que no conoce y al difícil manejo en óvalos. Mick ya tiene número, el 47, el mismo que utilizó en Fórmula 1, lo que de momento toma como una buena señal...

Así las cosas… sobre ruedas…