Olympiacos vs Real Madrid: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

Olympiacos vs Real Madrid | Champions League Los campeones del futbol griego buscan su primera victoria en esta edición de Champions League frente a los máximos ganadores de este torneo.

La Liga de Campeones de Europa continúa con el segundo día de actividades en la quinta jornada. Los actuales monarcas del futbol griego estarán en casa una vez más en busca de lo que sería su primera victoria en este torneo para poder colocarse en zona de clasificación. Por su parte, los merengues vienen de perder su paso perfecto luego de haber empezado con tres victorias de forma consecutiva. Ahora, necesitan los tres puntos para regresar al top-8 y tener un boleto directo a los octavos de final.

Después de los partidos del marte, la cima de la clasificación continúa igual con Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán con 12 puntos y con la posibilidad de mantener su paso perfecto el día de hoy. En contra parte, equipos como Eintracht Frankfurt, Benfica, Villarreal y Ajax se mantienen fuera de la zona de repechaje de forma sorpresiva y con riesgo de quedar eliminados.

🗺️ ¡Estos son los horarios del partido! pic.twitter.com/H8jugnRuo0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2025

¿En qué horario se juega el Olympiacos vs Real Madrid?

El silbatazo inicial del partido será a las 14:00 horas (horario CDMX) de este miércoles 26 de noviembre en la cancha del Georgios Karaiskakis Stadium.

¿En qué canal ver el Olympiacos vs Real Madrid?

Este partido lo podrás disfrutar a través de Caliente TV o Fox One en tu sistema de televisión de paga

¿Cómo ver en app el Olympiacos vs Real Madrid?

Descarga la aplicación de Caliente TV, ingresa con tu cuenta de paga y mira este partido desde tu dispositivo móvil o Smart TV dondequiera que estés.

Previa del Olympiacos vs Real Madrid

Esta quinta jornada marca el inicio de la segunda mitad de la primera ronda de este torneo, que desde el año pasado se disputa a ocho jornadas y a una solo tabla de clasificación general, por lo que cada resultado se vuelve cada vez más determinante. Este partido enfrenta al actual campeón del futbol griego ante los actuales líderes del la liga española en un choque que podría estar lleno de emociones y sorpresas.

Olympiacos no ha tenido un regreso exitoso en la Champions League de este año. Los rojiblancos tienen una marca de dos empates y dos derrotas, lo que los tiene en el lugar 32 de la tabla general. En su partido frente a un rival español este año, perdieron ya 0-6 en contra del FC Barcelona. Ahora, necesitan obligatoriamente los tres puntos para acercarse al top-24 y darle un giro a la situación.

Our castle is getting ready for tonight! 😍 pic.twitter.com/jyvQh4zAIM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025

Por su parte, Real Madrid comenzó con tres victorias consecutivas y perdió en la jornada cuatro ante el Liverpool de Inglaterra. Los merengues han tenido una de las mejores defensas hasta el momento con sólo dos goles en contra. Xabi Alonso sabe que este equipo está hecho para brillar en el escenario europeo y busca mantenerse en buen ritmo para mejorar sus posibilidades de ir por el título.

Posibles alineaciones del Olympiacos vs Real Madrid

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis, Francisco Ortea, Lorenzo Pirola, Anagiotis Retsos, Rodinei, Diogo Nascimento, Santiago Hezze, Daniel Podence, Chiquinho, Gelson Martins, Ayoub El Kaabi.

Real Madrid: Andriyi Lunin, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Edouardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güller, Vinicius Jr, Kilian Mbappé.