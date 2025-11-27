Chivas vs Cruz Azul hoy: horario, dónde ver la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 y todo lo que debes saber

Chivas vs Cruz Azul hoy: Cuartos de Final del Apertura 2025

Este jueves 27 de noviembre se llevara a cabo el duelo entre Las Chivas de Guadalajara y La Maquina de Cruz Azul, dandole continuidad a los juegos de Ida de los Cuartos de la Final de la Liguilla del Apertura 2020 de la Liga MX.

La cita será en la casa de El Rebaño, el Estadio Akron, donde tras sumar 29 puntos y clavarse en la sexta posicion de la tabla, los rojiblancos buscaran salir ilesos del encuentro frente a los de Cruz Azul, quienes llegaron en el tercer puesto con 35 unidades.

¿A qué hora y dónde juegan Chivas vs Cruz Azul hoy?

El partido arrancará a las jueves 27 de noviembre, en punto de las 20:07 horas, en en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs Cruz Azul?

Podrás disfrutar este partido siguiéndolo a través de Prime Video.

¿Cuándo es el partido de Vuelta Cruz Azul vs Chivas?

Cabe mencionar que, sin importar el resultado del encuentro, el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, Cruz Azul vs Chivas se jugará este domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Las Chivas lograron acceder de forma directa a la Liguilla tras terminar en sexto lugar con 29 unidades.

Cruz Azul, por su parte, se ubicó tercero en la tabla con 35 puntos, lo que lo convierte en favorito estadístico para llevarse el encuentro; sin embargo, nada está garantizado.

La Liguilla del Apertura 2025 sigue el formato tradicional de eliminación directa por ida y vuelta. Este partido no solo define quién saca ventaja en la serie, servirá para establecer confianza, ritmo e intimidación al rival.

Chivas intentará aprovechar su localía y cerrar redondo su torneo; Cruz Azul querrá demostrar por qué terminó más arriba en la tabla.