Lando Norris vio a Max Verstappen como una amenaza todo el año

El inglés Lando Norris llega al Gran Premio de Qatar como líder del campeonato con 24 puntos sobre Max Verstappen y Oscar Piastri, por lo que se proclamará campeón si supera al australiano por al menos dos puntos en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.
Pero también necesita superar al neerlandés Verstappen por al menos dos puntos, dado que el piloto de Red Bull ha experimentado un resurgimiento hacia el final de la temporada y ahora está igualado con Piastri tras ganar en Las Vegas en la última carrera.
Al preguntar a Norris sobre el hecho de que Verstappen sea una amenaza más grande en el final de la temporada, Norris es contundente: “Hemos tratado a Max como una amenaza todo el año, incluso cuando estaba más atrás. Y también está Oscar. Sé de lo que es capaz Max y creo que Piastri es capaz de exactamente lo mismo que Max puede hacer”, dice el inglés
Durante el GP de Las Vegas hubo una doble descalificación de McLaren y, desde entonces, ha habido preguntas en torno a si el equipo británico debía pedirle a Piastri que apoye a Norris y evitar que Verstappen se convierta en una amenaza mayor.
Verstappen sin nada que perder
Sin embargo, McLaren ha negado que vaya a hacer esto, lo cual, según Verstappen, es beneficioso para su propia lucha por convertirse en pentacampeón, al mismo tiempo que considera que fue lo correcto para el equipo rival.
“Es perfecto”, dijo el neerlandés en Qatar. “Creo que no se puede hacer un mejor trabajo que permitirles competir, porque ¿por qué de repente decir que a Oscar ya no se le permitiría más?
- “Si eso me lo hubieran dicho a mí, no me habría presentado. Le habría dicho que se vaya al diablo. Así que sí, si eres un verdadero ganador en una carrera, como piloto, entonces vas por ello, incluso si estás detrás.
- “Como dije antes, aún falta que muchas cosas salgan bien, pero creo que debería ser así, que sean libres para competir y ojalá podamos tener una gran lucha hasta el final.”
Probablemente no se estarían haciendo conversaciones sobre Verstappen convirtiéndose en campeón si Norris y Piastri hubieran mantenido el segundo y cuarto lugar respectivamente en Las Vegas, dado que de lo contrario el campeón vigente estaría a 42 puntos de Norris con un máximo de 58 puntos por disputar.
- Pero Verstappen sigue en la pelea y ha confirmado que su mentalidad no ha cambiado, “muchas cosas deben salir bien hasta el final para tener una oportunidad, pero definitivamente es una mejor oportunidad que la que había antes. Para nosotros nada cambia. Vamos con todo. No tenemos nada que perder”.