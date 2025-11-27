Los Packers amargan el Día de Acción de Gracias a los Lions: 31-24 en Detroit

JORDAN LOVE, LA FIGURA DEL PARTIDO, El mariscal de campo Jordan Love fue el gran protagonista con cuatro pases de touchdown, completando 18 de 30 envíos para 234 yardas.

En el primero de los tres partidos del Día de Acción de Gracias, los Green Bay Packers vencieron 31-24 a los Detroit Lions en el Ford Field, resultado que aprieta la pelea por el liderato del Norte de la NFC. Con este triunfo, los Packers mejoran su marca a 8-3-1, mientras que los Lions caen a 7-5, complicando sus aspiraciones.

Los Chicago Bears, líderes divisionales, jugarán este viernes ante los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, en un duelo que puede definir la cima.

El mariscal de campo Jordan Love fue el gran protagonista con cuatro pases de touchdown, completando 18 de 30 envíos para 234 yardas.Dontayvion Wicks firmó su mejor actuación del año con seis recepciones para 94 yardas y dos anotaciones, mientras que Christian Watson y Romeo Doubs sumaron los otros touchdowns aéreos.

La defensa de Green Bay también brilló: Micah Parsons presionó sin descanso a Jared Goff, logrando 2.5 capturas y ocho bloqueos.

DETROIT NO PUDO SOSTENER LA REACCIÓN

Los Lions se mantuvieron en la pelea pese a perder por lesión a su estrella Amon’Ra St. Brown. David Montgomery anotó por tierra y Jameson Williams e Isaac TeSlaa recibieron los pases de touchdown de Goff, quien terminó con 256 yardas y dos anotaciones.

Al descanso, los Packers ganaban 17-14, y tras el show musical de Jack White y Eminem, Green Bay golpeó de nuevo con una espectacular conexión de 51 yardas para Watson y otro envío corto a Wicks para el 31-21. Detroit solo pudo responder con un gol de campo en el último cuarto.