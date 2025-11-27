Osmar Olvera apunta al oro en Los Ángeles 2028: “Hay que pulir los detalles”

VA POR MÁS. Desde 2023, Osmar ha sumado medallas mundiales y olímpicas, consolidándose como campeón del mundo en pruebas individuales.

Osmar Olvera, medallista olímpico en París 2024, tiene claro que el camino hacia Los Ángeles 2028 no será sencillo. “Debemos pulir esos pequeños detalles, esos que impiden que los jueces nos premien porque nos falta mejorar. Nuestra entrenadora Ma Jin siempre nos corrige, eso y mantener este nivel será lo más difícil para llegar a Los Ángeles, pero vamos a trabajar fuerte para lograrlo”, afirmó el clavadista de 21 años.

El mexicano reconoció que tanto Juan Celaya, su compañero en la prueba de trampolín de tres metros sincronizado, como su entrenadora china, están comprometidos en dar ese salto de excelencia que se necesita para aspirar al oro olímpico.

UN CICLO PROMETEDOR TRAS PARÍS Y SINGAPUR

Olvera y Celaya lograron medalla de plata en trampolín sincronizado en los Juegos Olímpicos de París 2024, presea que repitieron en la Copa Mundial de Singapur 2025, además de conquistar oro en Guadalajara este mismo año. “Queremos ganar el oro en Los Ángeles, venimos de hacer una gran competencia en Singapur, en París nos quedamos muy cerca, pero para mantener ese crecimiento debemos seguir entrenando muy duro todos los días”, subrayó.

Desde 2023, Osmar ha sumado medallas mundiales y olímpicas, consolidándose como campeón del mundo en pruebas individuales. “Todo esto es prometedor para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, señaló.

LA VICTORIA QUE CAMBIÓ TODO

En 2025, Olvera sacudió el deporte mexicano al ganar oro en trampolín individual en Singapur, superando a los favoritos chinos Cao Yuan y Zongyuan Wang. “Esa final en Singapur fue un momento determinante en mi carrera. Creo que ahora siento que puedo ser uno de los rivales a vencer porque ya han visto de lo que soy capaz”, concluyó.