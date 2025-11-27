Paulinho guía la remontada del campeón Toluca en Juárez

GOLEADOR. Juárez sorprendió, pero Toluca reaccionó, (Samuel Delgado)

En el inicio de los cuartos de final del Apertura 2025, Juárez pegó primero con un gol tempranero del colombiano Jesús Murillo al minuto 3, tras un centro del panameño José Luis Rodríguez.El equipo fronterizo, dirigido por Martín Varini, presionó alto y complicó al campeón en los primeros minutos.

TOLUCA IMPONE SU JERARQUÍA

Los Diablos Rojos, bajo el mando de Antonio Mohamed, se adueñaron del balón y del ritmo del partido. Pese a varias llegadas, la falta de puntería y las atajadas de Sebastián Jurado mantuvieron la ventaja local hasta el descanso.En la segunda mitad, Toluca salió con líneas adelantadas y empató al 56’ con un tanto de Antonio Briseño.

PAULINHO, EL HOMBRE GOL

El líder de goleo apareció al minuto 66: Paulinho definió de zurda en el área para sellar la remontada 1-2. Con este tanto, el portugués reafirma su condición de máximo anotador del torneo.Toluca pudo ampliar la ventaja, pero la falta de contundencia evitó un marcador más amplio.

ESCENARIO PARA LA VUELTA

El partido de vuelta será este sábado en el Nemesio Diez.