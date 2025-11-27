Rory McIlroy disfruta de su mejor año golfístico y se alista para iniciar otro

Listo para una nueva temporada. El norirlandés Rory McIlroy continúa muy activo en torneos del DP World Tour e iniciará su temporada en el Royal Melbourne. (Foto especial)

El norirlandés Rory McIlroy disfruta del mejor año golfístico de su vida con cuatro victorias en la temporada, destacando convertirse en el sexto jugador en completar el Grand Slam de su carrera con el Masters en abril.

También ayudó al equipo de Europa a ganar la Ryder Cup en casa del equipo de Estados Unidos y consiguió su séptimo título de la Carrera a Dubái, resultado que lo dejó a una victoria de igualar el récord histórico del European Tour, establecido por Colin Montgomerie.

Su triunfo en Augusta aún le hace llorar

McIlroy acepta que todavía derrama una lágrima al ver las imágenes de él cayendo de rodillas una vez que ha derrotado a Justin Rose con un birdie en el primer hoyo extra en Augusta National. “Sí, veo esa escena final en el green del 18 y caigo de rodillas, todavía me cuesta no llorar”.

McIlroy agrega: “Honestamente, soñé con ese momento durante tanto tiempo, y estuvo a la altura de todo lo que imaginé que sería, y mucho más”.

McIlroy también reflexionó sobre las consecuencias inesperadas de alcanzar el objetivo de su vida: “Si deseas algo con tanta intensidad durante tanto tiempo, y lo logras, no sueñas con lo que viene después”. Rory admitió recientemente haber comprado todas las banderas que quedaban en la tienda de Augusta.

Competirá en Australia la próxima semana

El número 2 del mundo concluirá su temporada 2025 con su primer viaje a Australia desde 2014, en el Crown Australian Open que se celebrará la próxima semana en el famoso Royal Melbourne, uno de los mejores campos de golf de Australia.

El cinco veces campeón de un Major comenzará como gran favorito para ganar el Abierto de Australia, que ganó en el Royal Sydney Golf Club en 2013.

El Crown Australian Open marca el segundo evento de la temporada 2026 del DP World Tour, que arrancó esta semana en el BMW Australian PGA del Royal Queensland Golf Club.