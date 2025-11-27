Santiago De la Fuente se mete de inicio al Top 15 en torneo en la India

Torneo en la India. Santiago De la Fuente lucha por su tercer Top 10 de la temporada en torneo del Asian Tour. (Foto especial)

Santiago De la Fuente se mantiene en busca de dejar presencia en Asian Tour, en la primera ronda del Bharath Classic 2025 Gujarat que se juega en el Kensville Golf Resort, en la India, el mexicano se metió de inicio en el Top 15 al firmar ronda de 68 golpes (-4).

El tapatío que juega su undécimo torneo del Asian Tour y ocupa el puesto 66 en el listado de la temporada, embocó cinco birdies por un bogey.

De la Fuente es el único mexicano que siguen su andar en la actual temporada del Asian Tour, pero no el único latino, ya que también está presente el argentino Miguel Carballo que firmó 70 (-2).

El Bharath Classic 2025 Gujarat es el penúltimo torneo de la temporada 2025 del Asian Tour, en el que Santiago De la Fuente luchará por alcanzar su tercer Top 10 de la gira; tras el noveno sitio en el Taiwán Glass Taifong Open, el pasado 13 de noviembre y el décimo lugar obtenido en el SJM Macao Open, en octubre.

El sudcoreano Heemin Chang puso la vara muy alta desde este jueves al firmar ronda de 64 (-8) para elevarse a la punta en solitario. Le persigue un grupo de cuatro jugadores, todos con -6 golpes.

Chang, que no pudo jugar una ronda de práctica, por llegar la noche anterior está por delante del indio Pukhraj Singh Gill, los tailandeses Jazz Janewattananond y Poosit Supupramai, y el sudcoreano Wooyoung Cho, todos firmaron 66 golpes.