Sergio Canales lidera el triunfo de Rayados sobre América en la Liguilla

HACE DIFERENCIA. Sergio Canales de Monterrey reacciona este miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX entre Monterrey y América en el estadio BBVA, en Guadalupe (México). EFE/ Miguel Sierra (Miguel Sierra/EFE)

En el Gigante de Acero, los Rayados de Monterrey vencieron 2-0 al América en el partido de ida de los cuartos de final.El protagonista fue Sergio Canales, quien abrió el marcador y asistió en el segundo tanto, confirmando su papel clave en el esquema del técnico Domenec Torrent.

CANALES MARCA LA DIFERENCIA

Tras una primera mitad cerrada, el gol llegó en el 45+3: Canales sacó un zurdazo desde fuera del área para el 1-0.En la segunda parte, América intentó reaccionar y estuvo cerca con un remate de Brian Rodríguez al 57’, pero Monterrey respondió con contundencia.Al 71’, Canales cobró un tiro de esquina que Fidel Ambriz cabeceó para el 2-0 definitivo.

RAYADOS, CON TODO A FAVOR

Con este resultado, Monterrey avanzará a semifinales si en la vuelta gana, empata o pierde por un gol.América, dirigido por André Jardine, necesita ganar por tres goles para eliminar a los regios.