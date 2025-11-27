Todo lo que tienes que saber sobre los partidos de Thanksgiving y Black Friday en la NFL: horarios, dónde verlo

Partidos de Thanksgiving de la NFL Cowboys, Chiefs, Lions, Packers y Ravens toman el Día de Acción de Gracias; el viernes destacan Bears y Eagles. (X: @nflmx)

La Semana 13 de la NFL llega cargada de tradición, historia y juegos que pueden mover el panorama rumbo a los playoffs.

Thanksgiving vuelve a marcar uno de los días más fuertes del calendario, mientras que el Black Friday Game, instaurado hace apenas unos años, sigue consolidándose como otro gran evento televisivo.

Los juegos del Día de Acción de Gracias son parte del ADN de la NFL desde 1920 y desde 2006 se integró un duelo nocturno que transformó Thanksgiving en un maratón obligatorio para cualquier aficionado.

¿Dónde ver los partidos de Thanksgiving en México?

Para los aficionados en México, la cobertura vuelve a ser amplia y accesible gracias a las opciones de TV de paga y plataformas digitales.

Algunas de las plataformas más populares son Fox Sports y NU9VE y VIX, que son las que siempre traen la emisión de los partidos, pero al igual se podrá ver atreves del servicio oficial de streming de la NFL con el NFL Game Pass.

¿Cómo arranca el jueves de Thanksgiving y cuáles son los partidos del día?

El jueves, como dicta la tradición, presenta una triple cartelera que sirve como apertura perfecta para la Semana 13.

El primer duelo del día será el clásico entre Packers y Lions, programado a las 12:00 del mediodía, transmitido por Fox Sports y NFL Game Pass.

Más tarde, a las 3:30 de la tarde, llegará uno de los encuentros más esperados, los Chiefs visitarán a los Cowboys en una tarde que promete emociones y que podrá seguirse por Fox Sports, NU9VE y NFL Game Pass.

La jornada cerrará por la noche, a las 7:20 pm, con el choque entre Bengals y Ravens, disponible en Fox Sports y NFL Game Pass, un duelo que también tiene implicaciones de playoffs en la AFC Norte.

¿Qué hace especial el duelo entre Chiefs y Cowboys?

El encuentro entre Kansas City y Dallas es uno de los más atractivos del día, no solo por el talento ofensivo de ambos equipos, sino por el significado personal que tiene para Patrick Mahomes.

El quarterback, tres veces campeón del Super Bowl, jugará su primer Thanksgiving justamente en el estadio con el que soñó de niño: la casa de los Cowboys en Dallas, Texas.

¿Qué ofrece el Black Friday Game entre Eagles y Bears?

Desde 2023, el Black Friday Game se ha sumado como otro atractivo televisivo en el calendario. Este año, los Philadelphia Eagles, campeones defensores y líderes de la NFC, visitarán a los Chicago Bears, el equipo más antiguo de la liga y actual dueño del mejor récord de la Conferencia con 8-3. La cita está programada para el viernes 28 de noviembre a las 2:00 de la tarde y podrá verse por Amazon Prime y NFL Game Pass.

¿Cómo se jugará el domingo con 11 partidos clave?

La jornada del domingo estará cargada con once enfrentamientos que pueden definir divisiones enteras y ajustar la carrera por los comodines.

Al mediodía arrancarán los duelos entre Rams y Panthers, 49ers contra Browns, Texans frente a Colts, Saints contra Dolphins, Falcons ante Jets, Cardinals frente a Buccaneers y el choque entre Jaguars y Titans, transmitido por ESPN y NFL Game Pass

Más tarde, a las 3:05 de la tarde, los Vikings irán a Seattle para enfrentarse a los Seahawks.

A las 3:25 comenzarán dos juegos clave en la pelea por la AFC: Raiders contra Chargers y Steelers frente a Bills.

Para cerrar la noche, Broncos y Commanders se medirán a las 7:20 pm en un choque transmitido por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.