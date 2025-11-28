Chicago vence de visita 24-15 al campeón Philadelphia

Semana 13 de la NFL. Los Bears presumen una racha de cinco victorias seguidas. (Foto especial)

Los Chicago Bears (9-3) siguen encendidos y ahora se colocaron como líderes de la División Norte de la Conferencia Nacional con una victoria 24-15 a domicilio sobre el campeón de la NFL, los Philadelphia Eagles (8-4)en la semana 13 de la NFL.

Los de Philadelphia están en un aprieto más que complicado, ya que sufrieron su segunda derrota consecutiva después de dejar ir el resultado ante los Vaqueros de Dallas.

Los Bears basaron su ofensiva en la dupla de corredores formada por D’Andre Swift y Kyle Monagal, quienes se combinaron para 255 yardas por tierra y un touchdown para cada uno.

En tanto, el mariscal de campo Caleb Williams no estuvo fino, completando 17 de 36 envíos, pero uno sí llegó a las diagonales con Cole Kmet como receptor, suficiente para redondear la victoria visitante.

Contraria a la racha de cinco triunfos que presume Chicago, del lado de Philadelphia sumaron su segunda derrota al hilo, rezagándose en la carrera por ser el primer sembrado de la conferencia.

Destacó el receptor A.J. Brown con 132 yardas por aire y dos anotaciones, insuficientes para pensar en una remontada. Ahora tienen a los Dallas Cowboys a dos juegos de distancia.