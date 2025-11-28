Denuncian para que Gilberto Mora no juegue los cuartos de final y piden ayuda a Samuel García

Willie González realiza llamada al 089 y acusa a Xolos de violar la Ley Federal del Trabajo Foto vía: Programa RG La Deportiva

El periodista deportivo regiomontano Willie González encendió la polémica previo a los cuartos de final, luego de que realizó una llamada en vivo en su programa al 089 para interponer una denuncia en contra del Club Tijuana. Según explicó, su queja se basa en que Xolos estaría presuntamente incumpliendo la Ley Federal del Trabajo al permitir que Gilberto Mora —jugador menor de edad— participe en la fase final del torneo.

González aseguró que el futbolista no debería disputar los encuentros debido a las restricciones legales que existen para menores en actividades laborales y profesionales, señalando que la Liguilla implica horarios, desplazamientos y exigencias que no corresponden a los límites establecidos para trabajadores adolescentes. El comunicador pidió que las autoridades analicen el caso antes de que el club lo alinee.

Piden intervención del gobernador Samuel García

La denuncia del periodista se replicó rápidamente en redes sociales y entre grupos de aficionados, quienes han comenzado a solicitar la intervención del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que el caso llegue a instancias federales. Los mensajes aseguran que se debe proteger al jugador y, al mismo tiempo, garantizar que la competencia se mantenga dentro del marco legal.

Usuarios señalan que, al tratarse de un menor de edad, el club tendría la obligación de demostrar que cuenta con permisos especiales y condiciones laborales adecuadas. De lo contrario, argumentan que Mora no debería participar en los cuartos de final hasta que se esclarezca la situación.

La polémica sumó nuevas reacciones en medios deportivos, donde se discute si la denuncia tiene fundamento o si se trata de una estrategia que aumenta la presión sobre Xolos en uno de los momentos más importantes del torneo.

Por ahora, el club Tijuana no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la acusación, mientras que la Liga MX tampoco ha confirmado si investigará el caso. La presencia o ausencia de Gilberto Mora en la serie de cuartos de final sigue siendo una incógnita que mantiene a la afición en expectativa.