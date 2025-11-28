Eagles vs Bears: pronóstico, análisis y posibles claves del partido de Black Friday NFL

Eagles vs Bears Caleb Williams y compañía tienen una dura prueba ante la ofensiva de los Philadelpia Eagles en su partido de este viernes 28 de noviembre

Después de un Día de Acción de Gracias lleno de sorpresas y emociones, la semana 13 de la temporada regular de la NFL continúa con el partido de Black Friday. Dos líderes divisionales de la Conferencia Nacional se enfrentan en un partido crucial con implicaciones directas de Playoffs. Los Chicago Bears necesitan una victoria para mantenerse en la cima del norte y no cederle el lugar a los Green Bay Pakcers. Por su parte, Eagles quiere seguir en la disputa del primer sembrado y asegurar lo antes posible su lugar en la postemporada para defender si título.

Nos acercamos a la parte crucial de la temporada en la que los 14 equipos que disputarán la postemporada se definen. En los juegos de Thanksgiving, los Green Bay Packers, Dallas Cowboys y los Cincinnati Bengals lograron victorias inesperadas ante sus respectivos rivales. Ahora, el futbol americano continúa con este partido de Black Friday, que se mantiene en el calendario por tercer año consecutivo.

Pronóstico del Eagles vs Bears | NFL, partido de Black Friday

La situación en la división norte de la Conferencia Nacional volvió a apretarse después de la victoria de Green Bay frente a los Detroit Lions el día de ayer. Ahora, el liderato depende de este partido. Chicago se mantendrá como el líder con una victoria, pero una derrota subiría a los ‘queseros’ al primer puesto. El equipo de Ben Johnson llega con una racha de cuatro victorias consecutivas, siendo la segunda más larga en activo en la Nacional, sólo por detrás de las 6 de Los Angeles Rams.

Por su parte, Eagles es el líder divisional con mayor ventaja en toda la NFL, pero las victorias recientes de los Dallas Cowboys podrían comenzar a generar presión. Los vigentes campeones de la NFL vienen de tener una dura derrota divisional y están disputando el primer lugar de la Conferencia para tener un lugar directo a la Ronda Divisional, lugar que le pertenece en este momento a los Rams (9-2).

De acuerdo con sitios de análisis y estadística, las probabilidades de resultado son los siguientes:

Triunfo de Eagles : 74.6%

: 74.6% Triunfo de Bears: 25.4%

Análisis del Eagles vs Bears | NFL, partido de Black Friday

Los Chicago Bears han recibido algunos cuestionamientos a su liderato divisional con la mayoría de sus victorias siendo ante equipos de récord negativo . Ahora, los ‘Osos’ tienen la oportunidad de dar un golpe de autoridad en la mesa ante los vigentes campeones de la NFL. El equipo se ha recuperado de un inicio de 0-2 ganando 7 de sus últimos ocho partidos y con una racha de cuatro victorias de forma consecutiva. Además, Caleb Williams comienza a mostrarse como ese jugador que todos esperaban desde el año pasado tras elegido como el primer seleccionado global del Draft bajo la tutela de Ben Johnson como entrenador en jefe.

Por su parte, Eagles viene de sufrir una dolorosa derrota en la que dejaron ir 21 puntos de ventaja frente a los Dallas Cowboys. A pesar de esto, se mantienen como uno de los equipos más equilibrados de la liga y como uno de los contendientes más importantes en los Playoffs. Como locales, el equipo de Nick Siriani ha perdido sólo uno partido y ha tenido cuatri victorias, demostrando que el Lincoln Financial Field sigue siendo una de sus máximas fortalezas.

A pesar de esta situación, las críticas siguen apuntando a Jalen Hurts, el quarterback titular de Philadelphia por su rendimiento en situaciones de alta presión esta temporada y su producción en cuanto a yardas y pases de anotación de esta temporada.

Posibles claves del Eagles vs Bears | NFL, partido de Black Friday

Claves para que Chicago gane el partido

Aprovechar las bajas de Eagles en defensa para generar yardas por aire con Rome Odunze y DJ Moore

Evitar que Jalen Hurts gane yardas por tierra

Mejorar la eficiencia defensiva en zona roja

No tener intercambios de balón

Claves para que Eagles gane el partido

Establecer el juego terrestre con Saquon Barkley desde los primeros minutos

Generar presión constante contra Caleb Williams y obtener capturas

Involucrar más a Dallas Goedert en el juego aéreo

Ganar la batalla por el tiempo de posesión del balón

Las acciones de este partido comenzarán a las 14:00 horas (CDMX) de este viernes 28 de noviembre en la cancha del Lincoln Financial Field