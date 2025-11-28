Fórmula 1: ¿Qué necesita Lando Norris para coronarse campeón en el GP de Qatar 2025?

Lando Norris El piloto británico está cerca de liderar el podio en el GP Qatar 2025.

Lando Norris enfrenta la oportunidad de coronarse campeón del Gran Premio Qatar 2025 el domingo 30 de noviembre, mas el éxito de alcanzar dicha posibilidad está sujeta a diversos factores tanto propios como ajenos.

En este momento, el piloto de McLaren encabeza la clasificación con 390 puntos, yendo 24 puntos por delante de su compañero Oscar Piastri y la amenaza del equipo Red Bull Racing, Max Verstappen.

¿Podrá Norris mantener la ventaja y alcanzar los puntos necesarios para coronarse este fin de semana? Te contamos qué necesita para reclamar su victoria.

Fin de semana clave: ¿Cuántos puntos más de ventaja necesita Lando Norris?

El GP de Qatar ofrece 33 puntos en juego, ocho de ellos corresponden a la carrera sprint del sábado 29 de noviembre, y veinticinco puntos en la carrera principal del domingo.

Para coronarse campeón, el piloto británico de McLaren necesita —al final del domingo— extender su ventaja sobre Piastri y Verstappen hasta al menos 26 puntos arriba.

Es decir, Norris debe superar a sus rivales con un mínimo de 2 puntos en el global del fin de semana; cualquier resultado que otorgue esta diferencia, o más, será suficiente para proclamarse campeón.

Escenarios que favorecen a Norris

Los escenarios más directos, sin profundizar en las variables que envuelven cualquier deporte en cuanto a la impredecibilidad del mismo, son:

Lando Norris tendrá que terminar por delante de Piastri y Verstappen en la suma de sprint y carrera principal .

de Piastri y Verstappen en la suma de . Ganar la carrera del domingo , evitando que sus rivales recorten la diferencia de puntos.

, evitando que sus rivales recorten la diferencia de puntos. Aprovechar cualquier error o abandono de sus perseguidores directos.

No obstante, es importante considerar el desliz que Lando tuvo en Las Vegas al pasarse de frenada en la primera curva con la intención de bloquear el carril interno a Verstappen.

Esta arriesgada decisión de jugar al límite en una altura reducida de suelo pone en tela de juicio las acciones complicadas que se toman a raíz de la presión o ante la amenaza de otros pilotos, las cuales tienden a ser innecesarias o contraproducentes.

¿Por qué no podría coronarse campeón?

Aunque la estrategia directa sea sumar dos puntos más que sus rivales este fin de semana, la realización de la hazaña demanda la toma de riesgos que podrían inclinar la balanza a su favor... o en contra.

Por ahora, el compañero de Lando Norris y rival detrás en la batalla por el campeonato, Oscar Piastri, ha comentado que no ayudará al británico en su pelea con Verstappen.

“Tuvimos una pequeña discusión al respecto y la respuesta es no”, dijo, señalando que él está igualado en puntos con el piloto de Red Bull y aún cuenta con posibilidades de seguir ganando.

Por su parte, Norris ha declarado que Max Verstappen es una amenaza directa para McLaren.

“Lo hemos considerado una amenaza todo el año, incluso cuando estaba con más puntos de retraso”, explicó a la prensa en el circuito de Lusail, “Sabemos de qué es capaz”, resaltó.

Una victoria o un resultado fuerte por parte de Piastri o Verstappen podría extender la batalla hasta Abu Dabi; cualquier error será determinante este fin de semana.