Horarios del GP de Qatar 2025: cómo y dónde ver en vivo clasificación y carrera de la F1

GP de Qatar 2025: Te compartimos los horarios y cómo y dónde ver en vivo clasificación y carrera de la F1

El Gran Premio de Qatar 2025 es determinante para las aspiraciones de los pilotos de McLaren y, al mismo tiempo, representa una oportunidad crucial para Lando Norris, quien busca recuperarse luego de su descalificación en Las Vegas.

El Gran Premio de Qatar promete ser un verdadero espectáculo tras la cerrada contienda en Las Vegas, donde Max Verstappen logró quedarse con la victoria.





Cómo ver en vivo la clasificación y la carrera del GP de Qatar

Los pilotos encenderán la adrenalina en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado a las afueras de Doha.

La clasificación del GP de Qatar se realizará el sábado 29 de noviembre y será transmitida en México por TUDN y Canal 5, de 12:00 a 13:00 horas.

Con los resultados de la clasificación quedarán definidas las posiciones de salida para la carrera del domingo.

¡Se espera una competencia emocionante desde la sesión Sprint!

La carrera nocturna del Gran Premio de Qatar se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, y será transmitida completamente en vivo en México, a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), también por TUDN y Canal 5. Aquí se define cual será la escuadra que se quede con la gloria





Así llegan los pilotos al GP de Qatar

Lando Norris arriba a esta cita como líder del Campeonato de Pilotos con 390 puntos. Detrás de él se encuentran Max Verstappen y Oscar Piastri, empatados con 366 puntos, por lo que ambos se disputarán de cerca el segundo lugar y mantendrán la pelea por la corona en esta competencia nocturna en Qatar.