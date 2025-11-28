John Cena vs Dominik Mysterio: Horario, cómo y dónde ver en vivo WWE Survivor Series 2025

En el duelo entre Cena y Dominik está en juego el WWE Intercontinental Championship.

Esta será la primera vez que un combate por el Campeonato Intercontinental se disputa en un Survivor Series transmitido exclusivamente por streaming global, un hito que marca una nueva era para la WWE.

Te compartimos los detalles para que no te pierdas la transmisión.

John Cena vs. Dominik Mysterio: horario, cómo y dónde ver en vivo WWE Survivor Series 2025

El WWE Survivor Series 2025 ofrecerá la presencia simultánea de figuras contrastantes, desde veteranos icónicos hasta estrellas en ascenso y pesos completos capaces de inclinar la balanza en segundos.

Este WarGames se perfila, como uno de los más impredecibles de los últimos años.

La pelea de John Cena vs. Dominik Mysterio, que forma parte del Survivor Series 2025, se transmitirá en México, este sábado 29 de noviembre, a las 17:30 horas (tiempo del centro de México) y por primera vez en la historia de la WWE, podrá disfrutarse a través de Netflix.

¿Qué está en juego en la contienda de John Cena vs. Dominik Mysterio?

En el Survivor Series 2025 se disputan honor, historia y revancha, por lo que el encuentro de mañana mantiene altas expectativas entre los aficionados del WWE Universe.

En el duelo entre Cena y Dominik está en juego el WWE Intercontinental Championship, por lo que este 29 de noviembre John Cena defenderá el campeonato ante Dominik Mysterio, quien intentará recuperar el cinturón que le fue arrebatado por el creador del “You Can’t See Me”.

Esta pelea forma parte de la gira de despedida de John Cena de la lucha libre. El ícono, con 16 campeonatos mundiales, iguala el récord histórico de Ric Flair.

A lo largo de más de dos décadas, Cena ha sido campeón de Estados Unidos, ganador del Money in the Bank, múltiple monarca en parejas y figura central en WrestleMania.

Fuera del ring, su carrera se ha expandido al cine, la televisión y labores filantrópicas, convirtiéndolo en una de las superestrellas más influyentes de la WWE.