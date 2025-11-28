Kazuma Kobori lidera torneo en Australia; Ancer y Ortiz libran corte

Torneo PGA en Australia. Kazuma Kobori sorprende a los favoritos y es líder en Australia. (Foto especial)

El neozelandés Kazuma Kobori lidera la clasificación en el torneo BMW Australian PGA Championship que se juega en el Royal Queensland GC en Brisbane, tras su gran cantidad de birdies en su segundo recorrido, además de lograr un eagle que le permitió terminar la jornada con 63 golpes (-8) y suma de 10 bajo par de campo.

Los golfistas españoles Sebastián García, José Luis Ballester y David Puig firman un empate en el noveno puesto después de la segunda ronda

Mientras los mexicanos Carlos Ortiz firmó ronda de 69 y Abraham Ancer de 70 y ambos lograron superar el corte, en ronda inconclusa a falta de luz.

En segunda posición se encuentra el chino Wenyi Ding con -9, al que le lastró un bogey en el hoyo 14 para acabar empatado en el segundo puesto con los australianos Anthony Quayle y Brett Rankin.

Sebastián García no estuvo tan fino como en la primera ronda y quedó noveno tras cometer tres bogeys entre los pares de los hoyos 3 hasta el 5 y un doble-bogey en hoyo 15.

Sus connacionales José Luis Ballester (ronda de 67) y David Puig (67), consiguieron meterse en el Top 10 con un acumulado de -7 golpes.

El mexicano Carlos Ortiz mejoró su posición luego de ronda de 69 (-2) que le permitirá jugar todo el fin de semana después de iniciar con par de campo que lo ponía en peligro, mientras Abraham Ancer se mantuvo entre la lista de los mejores 44 jugadores con ronda de 70 y acumulado de -3 impactos.

El mejor latino en la competencia sigue siendo el colombiano Sebastián Muñoz, después de recorrido de 69 y acumulado de -5 golpes que lo colocan en el sitio 22 compartido.