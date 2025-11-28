Oscar Piastri se lleva la pole para el Sprint del GP de Qatar

Gran Premio de Qatar. El australiano Oscar Piastri domina la calificación Sprint en Qatar. (@McLarenF1)

El australiano Oscar Piastri (McLaren) se llevó la pole para la Carrera Sprint de este sábado en el Circuito de Lusail, al registrar un tiempo de 1:20.055, con el que superó al Mercedes del británico George Russell por 32 milésimas y a su compañero de equipo, el británico Lando Norris (+230). Con el cuarto sitio se quedó el español de Aston Martin, Fernando Alonso (+395).

Yuki Tsunoda sorprende

La sorpresa en esta calificación la dio el japonés Yuki Tusnoda, el segundo piloto de Red Bull saldrá desde la quinta posición (+464) y por delante de Max Verstappen, sexto (+473) que pelea por su quinto título del mundial de pilotos en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Al neerlandés le salió caro una salida de pista a cuatro minutos para la conclusión de la tercera ronda.

Desde el séptimo sitio saldrá el Mercedes de Kimi Antonelli (+477), mientras que Carlos Sainz alcanzó la octava posición (487), Charles Leclerc la novena (567) y Alexander Albon, décima (7339.

Hamilton no pasa la primera sesión

El británico Lewis Hamilton no logró pasar de la primera manga (18) con su Ferrari. El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) cayó eliminado en la segunda manga (13) y el argentino Franco Colapinto capituló en la primera tanda (20).

En la SQ1, Verstappen comenzó superando a un efervescente Alonso en 104 milésimas, con un tiempo de 1:21.172, clasificando para el siguiente asalto el australiano Oscar Piastri con el tercer mejor crono (+149) y un sorpresivo Nico Hulkenberg (+155) que, con su Kick Sauber, se coló por delante del McLaren de Lando Norris (+226), destacando además la eliminación de Hamilton (18), que se quedó sin tiempo para apurar la última vuelta.

Posteriormente, en la segunda manga, Norris sería el primero en bajar de la barrera del 1:21 (1:20.956), colocándose segundo Piastri a solo 49 milésimas y Verstappen, tercero a solo 80.

Fue el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) uno de los pilotos destacados en caer en esta sesión, a costa de un Kimi Antonelli (Mercedes) que logró meterse en el último suspiro para la siguiente ronda.

Verstappen sufrió una salida

En la SQ3, Piastri comenzó marcando las distancias con una mejora sustancial en los tiempos (1:20.241), mientras Verstappen sufría con su monoplaza tras una aparatosa salida que dejó importantes secuelas en su coche.

No obstante, Russell lanzó su particular órdago en el último y decisivo minuto de la calificación, liderando por unos segundos la tabla de resultados (1:20.087), hasta que el oceánico volvió a la carga con otro tiempo sideral (1:20.055), mientras Norris no conseguía mejorar, tras irse de frenada en una de las curvas iniciales del circuito.

La Carrera Sprint del Gran Premio de Qatar que constará de 23 vueltas, se llevará a cabo este sábado a partir de las 08.00 horas, tiempo del centro de México.