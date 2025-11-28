¿Otro Mundial en México?: Candidatura de Concacaf sería la única para Copa del Mundo Femenil en 2031

Mundial Femenil 2031 FIFA confirmó que recibió una sola candidatura para la sede del Mundial Femenil 2031; la propuesta fue presentada de forma conjunta por E.U., Jamaica, Costa Rica y México

El impulso futbolístico en México continúa creciendo al ser una de las sedes que recibirá el Mundial de Fútbol 2026 —compartiendo el papel de anfitrión con Estados Unidos y Canadá—; pero el terreno mexicano apuesta por no detenerse en dicho evento, ya que se prepara también con una candidatura para la Copa del Mundo Femenil 2031.

De acuerdo con el anuncio realizado por la FIFA, el expediente recibido de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) postula una propuesta conjunta presentada por Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica y México.

El organismo rector del fútbol reportó también que se trata de la única candidatura en competencia, pues el plazo para presentar los planes y documentos para recibir el Mundial Femenil 2031, vencieron este viernes 28 de noviembre.

En términos generales, todo apunta que —a tan sólo cinco años de albergar la Copa del Mundo 2026—, México podría volver a ser co-anfitrión del aclamado deporte en un campeonato a nivel mundial.

¿México ha sido anfitrión de un Mundial Femenil en el pasado?

En caso de que la candidatura conjunta sea oficialmente confirmada por la organización de fútbol, México estaría recibiendo su segundo campeonato mundial de fútbol femenil efectuado en tierras aztecas.

El año que presenció el suceso fue 1971, siendo México la sede del II Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, cuya Copa fue reclamada por el país de Dinamarca tras vencer al equipo local de la competencia; en total, participaron seis países.

No obstante, este Mundial Femenil no fue de carácter oficial ni tampoco estuvo reconocido por la FIFA, por lo que —a pesar de haber sido el anfitrión del fútbol femenil internacional en 1971— sería la Copa del Mundo Femenil 2031 el primer mundial de fútbol femenino oficial por la FIFA que el terreno mexicano recibiría.

¿Cuán se decidirá oficialmente la sede del Mundial Femenil 2031?

Antes de cualquier veredicto final, la FIFA realiza un proceso de evaluación en los países candidatos; este proceso incluye la revisión de:

Infraestructura.

Servicios.

Consideraciones comerciales.

Visión del evento y métricas clave.

Sostenibilidad.

Derechos Humanos.

Una vez finalizada la evaluación de las zonas, la FIFA anunciará oficialmente su decisión el 30 de abril del año 2026, durante el 76° Congreso de la FIFA en Vancouver.

La noticia ha levantado la expectativa y la emoción de los fanáticos y fanáticas locales, pues a tan sólo cinco años de albergar el Mundial 2026, México sería nuevamente protagonista del histórico evento en fútbol, uno que marcaría un nuevo e importante empuje para el deporte de la liga femenil tanto del país como del mundo.