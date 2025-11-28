Santiago De la Fuente aprieta fuerte en el Bharath Classic de la India

Constante en la India. Santiago De la Fuente sigue luchando por otro buen resultado en el Asian Tour. (Foto especial)

Santiago De la Fuente se metió al Top Five, Bharath Classic 2025 Gujarat, torneo del Asian Tour que se juega en la India, luego de un segundo recorrido de 67 golpes y acumulado de -9 impactos.

El golfista mexicano que busca su tercer Top Ten de la temporada en la gira asiática, se coloca a solo tres golpes de distancia del sudcoreano Wooyoung Cho; el nuevo líder suma -12 golpes, después de ronda de 66, cuando se ha jugado la mitad de la competencia.

De la Fuente firmó una segunda ronda libre de bogeys y cinco birdies (hoyos 1, 9, 12, 13 y 17) para -5 del día y suma de 135 (-9), que lo elevaron de un empate del sitio 14 a un empate al quinto de la clasificación general con Poosit Supupramai, de Tailandia, quien firmó tarjeta de 69 impactos.

El también sudcoreano Heemin Chang, líder el jueves, tuvo ronda de 69 y con acumulado de -11 golpes persigue a uno de diferencia a Wooyoung Cho. A dos impactos del líder se localizan el español Carlos Pigem y el tailandés Panuphol Pittayarat (-10).

El Bharath Classic 2025 Gujarat es el penúltimo torneo de la temporada 2025 del Asian Tour que concluirá con el Saudi Open presented by PIF a jugarse del 10 al 13 de diciembre en el Dirab Golf & Country Club de Arabia Saudita.