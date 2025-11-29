América vs Monterrey: horario, cómo y dónde ver en vivo el partido de Cuartos de Final

América vs Monterrey: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de Cuartos de Final

El partido de vuelta América vs Monterrey se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre de 2025. Con un 2-0 en contra tras la ida, las Águilas están obligadas a sacar la remontada como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes en busca de seguir con vida en el Apertura 2025.

¿A qué hora y dónde ver el América vs Monterrey hoy?

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Sábado 29 de noviembre de 2025 Hora: 17:00 h, horario de la Ciudad de México

17:00 h, horario de la Ciudad de México Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX Transmisión: Canal 5, TUDN, y ViX Premium

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

En el partido de ida celebrado en el Estadio BBVA, Rayados exhibió orden, contundencia y una defensa férrea. El marcador terminó 2-0 a favor del conjunto regiomontano.

El primer gol cayó al minuto 45+2 por parte de Sergio Canales, un golazo desde fuera del área que encendió los ánimos del “Gigante de Acero”.

América no logró reaccionar, fue superado en la mayoría de los sectores y apenas generó una jugada clara al minuto 91, cuando Erick Sánchez falló el remate que pudo cambiarlo todo.

El cuadro de André Jardine quedó expuesto tras la falta de claridad ofensiva, desorden defensivo y un rival que jugó con la cabeza fría y control total para aprovechar la localía.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a la Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX?

El América debe ganar por al menos dos goles de diferencia para forzar la eliminación de Monterrey. Una victoria por un solo gol no le bastaría

Rayados puede darse el lujo de perder por un gol o empatar y aun así avanzar.

Si América avanza, mantendría su racha de semifinales consecutivas en Liguilla. A pesar del resultado en la ida, la localía en Ciudad de los Deportes podría inclinar la balanza.

Rayados, por su parte, llega con tranquilidad: ventaja de dos goles, defensa sólida, portero seguro y un plantel que sabe controlar partidos.