¿Cómo marcha el campeonato de pilotos tras la Carrera Sprint en Qatar?

Fórmula1, GP de Qatar Los pilotos de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri se despegan de Max Verstappen tras la Carrera Sprint en Qatar. (ALI HAIDER/EFE)

Luego de la Carrera Sprint en Qatar que ganó el australiano Oscar Piastri, la diferencia en la cima del campeonato de pilotos se ha reducido a solo 22 puntos entre el inglés Lando Norris y Piastri.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen que fue cuarto en el Sprint, se alejó un punto, y ahora está a 25 unidades de Lando Norris.

Pero en el Gran Premio de Qatar aún quedan 25 puntos en juego, cuando este domingo se lleva a cabo la carrera en el Circuito de Lusail.

Si Verstappen no logra triunfar este domingo, debe salir de Qatar con una desventaja menor a los 25 puntos para mantenerse en juego en Abu Dhabi, en la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Así marcha el Campeonato de Pilotos tras el Sprint de Qatar 2025

Pos Piloto Puntos

1 Lando Norris/GBR McLaren 396

2 Oscar Piastri/AUS McLaren 374

3 Max Verstappen/HOL Red Bull 371

4 George Russell/GBR Mercedes 301

5 Charles Leclerc/MON Ferrari 226

Campeonato de constructores tras el Sprint de Qatar 2025

(Los cinco primeros sitios de la tabla)

Pos Equipos Puntos

1 McLaren F1/GBR 770

2 Mercedes/ALE 441

3 Red Bull Racing/AUS 400

4 Ferrari/ITA 378

5 Williams/GBR 122