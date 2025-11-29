David Puig, uno de los tres líderes en Australian PGA Championship

El español David Puig se acomodó en el mejor sitio para aspirar a su primera victoria en el DP World Tour después de la tercera jornada en el BMW Australian PGA Championship en Brisbane, donde comparte el liderato con el portugués Ricard Gouveia y el australiano, Anthony Quayle.
Puig, jugador LIV Golf con los Fireballs, firmó tarjeta de 65 golpes libre de errores y con un total de 200 golpes -13 golpes, es uno de los tres punteros en el primer torneo de la temporada 2026 del DP Wolrd Tour que se disputa en el Royal Queensland Golf Club.
- Puig comenzó con birdie en el primero y segundo hoyo antes de seguir avanzando en el séptimo, noveno, 13 y 15. “Jugué de manera firme. Aquí no se pueden fallar los segundos golpes por el lado equivocado, y las banderas están muy metidas, así que hay que jugar a la parte ancha del green”, dijo Puig en declaraciones al DP World Tour.
“Creo que lo hice bastante bien, lo que me permitió tener una ronda sin bogeys, para empezar, y no tener mucho estrés, salvo por dos o tres hoyos en el medio de la vuelta”, abundó español.
En el liderato acompañan a Puig el portugués Ricard Gouveia (66) y el australiano, Anthony Quayle (67), con solo un golpe de ventaja sobre dos australianos más, Min Woo Lee y Kazuma Kobori, que comparten el cuarto sitio con suma de -12 golpes.
Además de Puig, cabe destacar el buen debut en el circuito europeo del también español Rocco Repetto, quien con un total de -8, marcha en elk sitio 18, mientras que el compañero de Puig en los Fireballs, Josele Ballester y Sebastián García, con -6, empatan al lugar 32.
Ancer y Ortiz sin mejora
Como mejor latino se mantiene constante el colombiano Sebastián Muñoz luego de ronda de 67 y acumulado de -9, con lo que comparte el sitio 15 de la clasificación.
Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz no avanzaron por arriba de la media tabla, el tamaulipeco al igual que el tapatío firmaron rondas de 69 golpes, que los coloca en los puestos 43 y 51 compartidos en la clasificación general.