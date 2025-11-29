Australian PGA Championship . David Puig, uno de los tres líderes en Australian PGA Championship. (Foto especial)

El español David Puig se acomodó en el mejor sitio para aspirar a su primera victoria en el DP World Tour después de la tercera jornada en el BMW Australian PGA Championship en Brisbane, donde comparte el liderato con el portugués Ricard Gouveia y el australiano, Anthony Quayle.

Puig, jugador LIV Golf con los Fireballs, firmó tarjeta de 65 golpes libre de errores y con un total de 200 golpes -13 golpes, es uno de los tres punteros en el primer torneo de la temporada 2026 del DP Wolrd Tour que se disputa en el Royal Queensland Golf Club.

Puig comenzó con birdie en el primero y segundo hoyo antes de seguir avanzando en el séptimo, noveno, 13 y 15. “Jugué de manera firme. Aquí no se pueden fallar los segundos golpes por el lado equivocado, y las banderas están muy metidas, así que hay que jugar a la parte ancha del green”, dijo Puig en declaraciones al DP World Tour.

“Creo que lo hice bastante bien, lo que me permitió tener una ronda sin bogeys, para empezar, y no tener mucho estrés, salvo por dos o tres hoyos en el medio de la vuelta”, abundó español.

En el liderato acompañan a Puig el portugués Ricard Gouveia (66) y el australiano, Anthony Quayle (67), con solo un golpe de ventaja sobre dos australianos más, Min Woo Lee y Kazuma Kobori, que comparten el cuarto sitio con suma de -12 golpes.

Además de Puig, cabe destacar el buen debut en el circuito europeo del también español Rocco Repetto, quien con un total de -8, marcha en elk sitio 18, mientras que el compañero de Puig en los Fireballs, Josele Ballester y Sebastián García, con -6, empatan al lugar 32.

Ancer y Ortiz sin mejora

Como mejor latino se mantiene constante el colombiano Sebastián Muñoz luego de ronda de 67 y acumulado de -9, con lo que comparte el sitio 15 de la clasificación.

Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz no avanzaron por arriba de la media tabla, el tamaulipeco al igual que el tapatío firmaron rondas de 69 golpes, que los coloca en los puestos 43 y 51 compartidos en la clasificación general.