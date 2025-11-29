Oscar Piastri araña puntos al ganar la Carrera Sprint en el GP de Qatar

Gran Prtmio de Qatar. Oscar Piastri (c) sube a lo más alto del podio en la Carrera Sprint en Qatar, le acompañan George Russell (i) y Lando Norris (d). (@F1)

El australiano Oscar Piastri (McLaren) logró balsámicos puntos al ganar la Carrera Sprint en el Gran Premio de Qatar que se corrió en el trazado de Lusail, donde dominó de principio a fin por delante de los ingleses George Russell de Mercedes (+4.951) y de Lando Norris (+6.279), su compañero en McLaren, actual líder en el mundial de pilotos.

Con su victoria, Piastri apenas pudo reducir dos puntos respecto a Norris que terminó en el tercer sitio y también sumó unidades para su causa.

“Este es un circuito distinto, con más agarre y menos carga aerodinámica. Los últimos fines de semana nos había ido mal, pero aquí al revés, mostrando un ritmo fuerte el coche. Lo estoy disfrutando”, señaló el australiano.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue de más a menos, debió conformarse con la cuarta plaza, mientras que Yuki Tsunoda (Red Bull) concluyó quinto y Kimi Antonelli (Mercedes) alcanzó la sexta posición. Fernando Alonso (Aston Martin), terminó séptimo y Carlos Sainz (Williams) octavo.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) finalizó undécimo, cerrando la parrilla el argentino Franco Colapinto con su Alpine (20º).

¿Cómo fue la carrera?

Desde la salida, Piastri aguantó la presión de Russell mientras que Verstappen logró arañar dos posiciones en los primeros virajes antes de completar la primera vuelta, colocándose detrás de un Lando Norris que apenas había logrado mantener la posición.

Alonso fue el gran perjudicado en la salida, pasando del cuarto al sexto lugar en ese giro inicial a costa de los Red Bull de Max y de Yuki Tsunoda, mientras que el francés Isack Hadjar se colaba en el Top 10.

Con el paso de las vueltas, Verstappen redujo la distancia con Norris en un duelo por la tercera plaza. No obstante, a partir del octavo giro, Norris pasó de un margen inferior de 740 milésimas a más de un segundo y medio (+1.6075), beneficiado por la degradación de los compuestos medios que llevaba Max.

A partir de ahí, Antonelli adelantó a Alonso en la recta de meta de la vuelta 13, después de que Fernando se salió en la curva previa, donde la grava terminó afectando el ritmo de su monoplaza, mientras dirección de carrera sancionaba a Tsunoda con una penalización de cinco segundos.

Los problemas tanto en la curva 10 como en la 16 dio serios estragos entre los pilotos, esparciéndose la grava por gran parte del trazado sin que se produjeran nuevos adelantamientos.

Al final, Piastri logró un balsámico triunfo de cara a sus opciones de título, con el colchón añadido de que su compañero de equipo, Lando Norris, se topó con el concienzudo tapón de Russell durante las 19 vueltas que contó la carrera.

Verstappen, por su parte, acabó ejemplificando el ejercicio de supervivencia que pronosticó en vísperas de esta carrera, tras las críticas que vertió sobre el funcionamiento de su monoplaza.

En un rato más, los pilotos se prepararán para la calificación de la gran carrera del domingo.