Oscar Piastri se lleva la pole por delante de Norris en el GP de Qatar

Gran Premio de Qatar. Oscar Piastri recupera su mejor versión a bordo del McLaren y supera a Norris en la clasificación en Qatar. (@F1)

Los pilotos de McLaren volvieron a demostrar su poderío en la clasificación para el Gran Premio de Qatar al hacer Oscar Piastri y Lando Norris el 1-2 y relegando al tercer sitio al Red Bull de Max Verstappen este sábado en el Circuito de Lusail, en la penúltima parada de la Fórmula 1 en la temporada 2025.

A 10 minutos para finalizar la clasificación Lando Norris abrió el primer intento colocando nuevo récord en la pista con 1:19.495 con Piastri respondiendo con un giro a 0.035s de lo hecho por su compañero.

Verstappen se posicionaba en tercero a cuatro décimas de Norris, pero luego descendió al cuarto ante el giro de Russell que se ponía por delante del cuatro veces campeón del mundo.

Finalmente, Piastri logró mejorar el tiempo de Norris a 1:19.387 para quedarse con la pole superando por una décima a su compañero de equipo.

Max Verstappen redujo la diferencia ante los McLaren (+264) para ser tercero con Russell y Antonelli cerrando los cinco primeros. Isaac Hadjar, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly y Charles Leclerc completaron del sexto al décimo sitios.

Así se desarrolló la qualy

En la Q1, Russell marcó la pauta justo en los últimos segundos con un 1:20.074 con el que superó tanto a Norris (+83) y ar Piastri (+160), mientras que Verstappen era cuarto mejor crono (+398) y el Carlos Sainz, quinto (+446).

Entre los primeros eliminados, volvió a caer el británico Lewis Hamilton (18º), evidenciando el mal momento de los Ferrari en este cierre de temporada, mientras que el Alpine de Pierre Gasly sorprendió codeándose con los mejores y salvando el corte.

En la Q2, Piastri fue el primero en bajar el crono de la barrera de 1:20 (1:19.650). Verstappen fue el siguiente, pero se quedaba aún lejos del australiano (1:19.985) e incluso Norris, el otro candidato al título, se quedaba a 211 milésimas de su compañero de equipo.

La sorpresa, nuevamente, sería la presencia de Gasly alcanzando la octava posición, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) salvaba con el noveno lugar.

En la última ronda, Norris marcó la pauta con un sideral 1:19.495, quedándose inicialmente Piastri a 35 milésimas, evidenciando que Max estaba muy lejos de los tiempos de los McLaren (+454). En ese momento se interrumpió la Q3 con una bandera roja, debido a una cinta pegada en la rueda trasera derecha de Carlos Sainz que se soltó en medio de la pista.

Al final, Piastri volvió a dar un golpe sobre la mesa, dispuesto a arañar algún punto más sobre su compañero Norris de cara a la carrera de mañana, mientras Verstappen evidenciaba que, pese a la mejora, estaba un escalón por debajo de los McLaren.

La carrera pactada a 57 vueltas se llevará a cabo este domingo a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.