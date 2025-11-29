Santiago De la Fuente cae al Top 20 en torneo de la India

Asian Tour en la India. A Santiago De la Fuente aún le restan 18 hoyos para mejorar su clasificación final el Bharath Classic 2025. (Foto especial)

Una tercera ronda de 74 golpes llevó al mexicano Santiago De la Fuente a descender del Top Five al Top 20 en el torneo Bharath Classic 2025 Gujarat, del Asian Tour que se juega en la India.

De la Fuente que aún aspira a conseguir su tercer Top 10 de la temporada en el Asian Tour, tuvo un sábado en el que no todo le salió como hubiese querido. Cometió cuatro bogeys por solo dos birdies para una tarjeta de 74 (+2).

En la clasificación general el tapatío marcha con -7 golpes, con el que ahora comparte el Top 20, a solo ocho golpes de distancia de un par de líderes.

Los tailandeses Poosit Supupramai y Jazz Janewattananond con rondas de 66 y 65 golpes, de manera respectiva, lideran la clasificación con un total de -15 golpes.

Un grupo de tres jugadores, el tailandés Panuphol Pittayarat, el sudcoreano Heemin Chang y el indio amateur Ishaan Chawhan comparten el tercer sitio con un total de -12 golpes a tres de distancia del par de líderes.

El Bharath Classic 2025 Gujarat es el penúltimo torneo de la temporada 2025 del Asian Tour.