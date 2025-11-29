Tigres vs Tijuana Cuartos de Final 2025: hora, alineaciones y dónde verlo

La cita es este sábado 29 de noviembre de 2025, cuando Tigres busque revertir un marcador de 3-0 ante los Xolos de Tijuana en la Vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025.

Los Felinos llegan con la presión de que en ninguna de las eliminatorias anteriores en las que han ido perdiendo por tres goles en la Ida han logrado avanzar.

Por su parte, Tijuana llega con calma, lleva la ventaja, el nervio del rival al máximo y la ilusión de hacer historia. Si logran mantener la ventaja, el pase a semifinales es suyo.

Hora, dónde ver el partido Tigres vs Tijuana

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Sábado 29 de noviembre de 2025 Hora: 21:10 horas tiempo del centro de México

21:10 horas tiempo del centro de México Estadio: Estadio Universitario — “El Volcán”, en Monterrey

Estadio Universitario — “El Volcán”, en Monterrey Dónde verlo: Azteca 7, FOX y Caliente TV

Tigres llega a este duelo con la mochila cargada, convirtiendo la noche de hoy en un reto mental y futbolístico enorme. Si no logran romper esa barrera, la eliminación estará cargada no solo por el resultado, sino por lo simbólico.

Los Xolos de Tijuana, ya demostraron en la Ida que pueden golpear duro. Ahora solo dependen de aguantar, manejar nervios y neutralizar el empuje local.