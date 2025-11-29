Toluca vs Juárez: horario, posible alineación y dónde ver el encuentro de Cuartos de Final de la Liguilla 2025

El juego de Cuartos de Final de la Liga MX, Toluca vs Juárez es uno de los encuentros más inesperados de la jornada. En Ciudad Juárez, Toluca logró una victoria de 1-2, gracias a los goles de Federico Pereira y Paulinho, remontando tras un gol de los locales prácticamente de vestidor.

Ese triunfo asegura a los Diablos una ventaja concreta: con un empate e incluso una derrota por un gol en la vuelta, les basta para avanzar.

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez?

Fecha: Sábado 29 de noviembre.

Sábado 29 de noviembre. Hora: 19:05 (hora centro de México).

19:05 (hora centro de México). Lugar: Estadio Nemesio Diez, Estado de México, México.

Estadio Nemesio Diez, Estado de México, México. Donde verlo: TUDN, Azteca 7, Vix.

¿Cuáles son las posibles alineaciones del Toluca vs Juárez?

Toluca

Hugo González

Jesús Gallardo

Antonio Briseño

Federico Pereira

Diego Zaragoza

Nicolás Castro

Marcel Ruiz

Franco Romero

Jesús Angulo

Paulinho

Robert Morales

Juárez

Sebastián Jurado

Denzell García

José García

Jesús Murillo

Alejandro Mayorga

Homer Martínez

Jose Luis Rodríguez

Rodolfo Pizarro

Guilherme Castilho

Ricardinho

Oscar Estupiñán

Detalles como la recuperación de Vega para Toluca o la resiliencia defensiva de Juárez podrían marcar la diferencia.

Este partido no solo pone en juego un boleto a semifinales. Representa una prueba de carácter para el campeón. Toluca tiene la presión de refrendar su corona, mientras Juárez busca demostrar que su lugar en Liguilla no fue suerte.