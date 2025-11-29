Deportes

Los Diablos del Toluca llegan con hambre de bicampeonato mientras Juárez sueña con la remontada; todo listo para definir quién avanza a semifinales del Apertura 2025

Toluca vs Juárez: horario, posible alineación y dónde ver el encuentro de Cuartos de Final de la Liguilla 2025

Por Areli Méndez C.
El juego de Cuartos de Final de la Liga MX, Toluca vs Juárez es uno de los encuentros más inesperados de la jornada. En Ciudad Juárez, Toluca logró una victoria de 1-2, gracias a los goles de Federico Pereira y Paulinho, remontando tras un gol de los locales prácticamente de vestidor.

Ese triunfo asegura a los Diablos una ventaja concreta: con un empate e incluso una derrota por un gol en la vuelta, les basta para avanzar.

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez?

  • Fecha: Sábado 29 de noviembre.
  • Hora: 19:05 (hora centro de México).
  • Lugar: Estadio Nemesio Diez, Estado de México, México.
  • Donde verlo: TUDN, Azteca 7, Vix. 

¿Cuáles son las posibles alineaciones del Toluca vs Juárez?

Toluca

  • Hugo González
  • Jesús Gallardo
  • Antonio Briseño
  • Federico Pereira
  • Diego Zaragoza
  • Nicolás Castro
  • Marcel Ruiz
  • Franco Romero
  • Jesús Angulo
  • Paulinho
  • Robert Morales

Juárez

  • Sebastián Jurado
  • Denzell García
  • José García
  • Jesús Murillo
  • Alejandro Mayorga
  • Homer Martínez
  • Jose Luis Rodríguez
  • Rodolfo Pizarro
  • Guilherme Castilho
  • Ricardinho
  • Oscar Estupiñán

Detalles como la recuperación de Vega para Toluca o la resiliencia defensiva de Juárez podrían marcar la diferencia.

Este partido no solo pone en juego un boleto a semifinales. Representa una prueba de carácter para el campeón. Toluca tiene la presión de refrendar su corona, mientras Juárez busca demostrar que su lugar en Liguilla no fue suerte.

